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کد مطلب 5420519
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۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۲۳:۰۲

فیلمی که نمره مردودی گرفت! /گزارش روز نهم چهلمین جشنواره فیلم فجر

فیلمی که نمره مردودی گرفت! /گزارش روز نهم چهلمین جشنواره فیلم فجر

گزارش خبرنگار مهر از روز نهم چهلمین جشنواره فیلم فجر را مشاهده می‌کنید.

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