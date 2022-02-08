دریافت 40 MB کد مطلب 5420519 https://mehrnews.com/xX5CR ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۲۳:۰۲ کد مطلب 5420519 فیلم هنر فیلم هنر ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ۲۳:۰۲ فیلمی که نمره مردودی گرفت! /گزارش روز نهم چهلمین جشنواره فیلم فجر گزارش خبرنگار مهر از روز نهم چهلمین جشنواره فیلم فجر را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط روز آرام در خانه جشنواره / گزارش روز هشتم چهلمین جشنواره فیلم فجر «موقعیت مهدی» جهادی در تبیین رشادت مردان و ایثار بانوان دفاع مقدس «شهرک» شباهتی با سریال «بازی مرکب» ندارد/ لزوم پوستاندازی سینما بعد از ساخت «۲۸۸۸» دیگر آدمهای قبل نیستیم/ ادای احترام به قهرمانان اشک ریختنِ کارگردان فیلم ۲۸۸۸ در نشست خبری جشنواره فیلم فجر دفاع مقدس در «خانه جشنواره» ادامه دارد/ دعوت به «شهرک» تصمیمگیری در تهران؛ آشفتگی در استانها ذوق مردم پس از اکران «۲۸۸۸»/غفور جدی گفت میخواهم کفنم پرچم ایران باشد برچسبها جشنواره فیلم فجر فیلم شهرک فیلم 2888 علی اوجی ساعد سهیلی برج میلاد چهلمین جشنواره فیلم فجر خلبانان عباس دوران
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