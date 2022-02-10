به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دوازدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران، آثار راه یافته به این دوره از جوایز ایسفا به شرح زیر و بدون اولویت معرفی می‌شوند.

گروه اول این لیست شامل ۹۰ فیلم کوتاه داستانی و تجربی است که به طور مستقیم از طریق جشنواره‌های مورد تأیید آکادمی ایسفا در دوازدهمین دوره جوایز آن حضور دارند و عناوین آنها به شرح زیر است.

۱. «ناکجا» به کارگردانی محمد آریانیک / تجربی

۲. «رامخانه» به کارگردانی احسان شادمانی / تجربی

۳. «لبر-کوروموزوم ۱۷» به کارگردانی شروینه دیدنده / داستانی

۴. «کائوس» به کارگردانی علی شریفی / تجربی

۵. «هاجرو» به کارگردانی افشین اخلاقی فیض آثار / داستانی

۶. «آداپت» به کارگردانی کمال کچوییان / تجربی

۷. «تأخیر» به کارگردانی نیما سیاوش / داستانی

۸. «ققنوس» به کارگردانی فرزین نوبرانی / تجربی

۹. «هشت سالگی» به کارگردانی رضا شاد / داستانی

۱۰. «مادرزاد» به کارگردانی سامان حسین پور و آکو زندکریمی / داستانی

۱۱. «ناجی» به کارگردانی سید امیرحسین بهاالدینی / داستانی

۱۲. «خودکار قرمز» به کارگردانی محمد عباسی / تجربی

۱۳. «دیگری» به کارگردانی سامان حسین پور و آکو زندکریمی / داستانی

۱۴. «باغ وحش» به کارگردانی نفیسه زارع / داستانی

۱۵. «بازی» به کارگردانی علی گیتی نورد / داستانی

۱۶. «به من دست نزن» به کارگردانی آوازه شاه نواز / داستانی

۱۷. «چگونه منتظر گودو باشیم» به کارگردانی عرشیا زینعلی / تجربی

۱۸. «منم سمیرا» به کارگردانی متین رکن / داستانی

۱۹. «شبی سیصد» به کارگردانی محسن نجفی مهری / داستانی

۲۰. «سقف کاذب» به کارگردانی محسن نجفی مهری / داستانی

۲۱. «آهو» به کارگردانی مهسا رضوی / داستانی

۲۲. «خنده بی دلیل گوزن‌ها» به کارگردانی سجاد ایمانی / داستانی

۲۳. «آخرین لالایی در تهران» به کارگردانی محمد وحدانی / داستانی

۲۴. «کمدی الهی» به کارگردانی بهناز زحمتکش / تجربی

۲۵. «هیرودو» به کارگردانی سروش باغبانی / تجربی

۲۶. «بازگشت» به کارگردانی سام مقیمی / تجربی

۲۷. «دکولاژ» به کارگردانی عرفانه صادق زاده / داستانی

۲۸. «ارفاق» به کارگردانی رضا نجاتی / داستانی

۲۹. «حالت تهوع» به کارگردانی مهرداد کبیری / داستانی

۳۰. «تی یره» به کارگردانی مصطفی مهربان / داستانی

۳۱. «پرتاب ناگهانی یک فیل» به کارگردانی نازنین چیت ساز / داستانی

۳۲. «ماجان» به کارگردانی فردین انصاری نژاد / داستانی

۳۳. «مرد ابری» به کارگردانی شاهین جلالی / داستانی

۳۴. «جان داد» به کارگردانی سهیلا پورمحمدی / داستانی

۳۵. «گناه» به کارگردانی ابوالفضل عزیزی / داستانی

۳۶. «گندم» به کارگردانی هاشم مرادی / داستانی

۳۷. «لنز» به کارگردانی امیرحسین تبت / تجربی

۳۸. «منطقه» به کارگردانی اسماً ابراهیم زادگان / داستانی

۳۹. «شعبده» به کارگردانی سیاوش فرهادی / داستانی

۴۰. «برای بار دوم» به کارگردانی لیلا اخباری / داستانی

۴۱. «داج» به کارگردانی مهدی زارعی / داستانی

۴۲. «لئو» به کارگردنی محمدمعین روح الامینی / داستانی

۴۳. «گرگ» به کارگردانی بهروز شمشیری / داستانی

۴۴. «مورس» به کارگردانی روناک جعفری / داستانی

۴۵. «تانک شب» به کارگردانی امیررضا زرین بخش / داستانی

۴۶. «سر میز شام» به کارگردانی هادی یغمایی و متین طالب زاده / داستانی

۴۷. «اتاق عقد» به کارگردانی حسن حبیب زاده / داستانی

۴۸. «ماشوم» به کارگردانی حسین میرزامحمدی / داستانی

۴۹. «نگهبانان» به کارگردانی مجید فخریان / داستانی

۵۰. «خدای کاغذی» به کارگردانی دانیال محمودنیا / تجربی

۵۱. «بازی رفت-اینجاست» به کارگردانی امیرحسین شیرالی و علی تقی زاده / تجربی

۵۲. «تیرانوزاروس شیش تنی» به کارگردانی فردین صادقی / تجربی

۵۳. «مندلی» به کارگردانی مقداد جلالی / داستانی

۵۴. «کبود» به کارگردانی علی توکلی / داستانی

۵۵. «حیاط» به کارگردانی مصطفا سلیمانی / داستانی

۵۶. «عبور» به کارگردانی علی رضاوند / تجربی

۵۷. «ملودی آبی» به کارگردانی مریم سرجه پیما / داستانی

۵۸. «پوک» به کارگردانی مرتضی فرهادنیا / تجربی

۵۹. «درد مزمن» به کارگردانی نیلوفر نادری / تجربی

۶۰. «چیزهایی برای فروش» به کارگردانی حامد قاسمی / تجربی

۶۱. «گوزن» به کارگردانی هادی بابایی فر / داستانی

۶۲. «جاده بی انتها» به کارگردانی مهدی مرعشی / داستانی

۶۳. «روزنوشت های مردی که آنجا نبود» به کارگردانی روزبه فرازمند / تجربی

۶۴. «هپروت» به کارگردانی محمد روحبخش / داستانی

۶۵. «گجو» به کارگردانی سینا محمدیان / داستانی

۶۶. «بی چاره» به کارگردانی محمد کریمی و امیراحمد قزوینی / داستانی

۶۷. «میرامانا» به کارگردانی سروش یاری / تجربی

۶۸. «نارس» به کارگردانی محسن پوریوسفیان / داستانی

۶۹. «افتادن» به کارگردانی روزبه کاظمی / داستانی

۷۰. «فرانک» به کارگردانی مهرنوش علیا / داستانی

۷۱. «حرف های شبانه» به کارگردانی امید عبدالهی / داستانی

۷۲. «گرازها» به کارگردانی غلامرضا جعفری / داستانی

۷۳. «باور» به کارگردانی محمد مستوفی / تجربی

۷۴. «ویار» به کارگردانی حورا طباطبایی / داستانی

۷۵. «کوه آلبان در ستایش زمان» به کارگردانی ابراهیم میرملک / تجربی

۷۶. «سیکل» به کارگردانی پدرام پرنیان فر / تجربی

۷۷. «تشعشعات» به کارگردانی بهروز شیدا کراتی / تجربی

۷۸. «سوپ» به کارگردانی تی‌یام یابنده / تجربی

۷۹. «هناسه» به کارگردانی میثم محمدخانی / داستانی

۸۰. «منبع» به کارگردانی مجتبی پورعبداله / داستانی

۸۱. «ماتروشکا» به کارگردانی یلدا زادون / داستانی

۸۲. «خورشید گرفتگی» به کارگردانی علیرضا قاسمی و رها امیرفضلی / داستانی

۸۳. «اتانازی» به کارگردانی نیلوفر ترابی / تجربی

۸۴. «ارغوان» به کارگردانی محمد پهلوان / داستانی

۸۵. «سس اضافه» به کارگردانی علیرضا قاسمی / داستانی

۸۶. «مگرالن» به کارگردانی گلی زارعی / داستانی

۸۷. «ارتودنسی» به کارگردانی محمدرضا میقانی / داستانی

۸۸. «کپسول» به کارگردانی امیر پذیرفته / داستانی

۸۹. «the middle» به کارگردانی سهیل سهیلی سرشت/ تجربی

۹۰. «قطعه زمین شماره اس ۷» به کارگردانی آبتین سرابی / تجربی

همچنین ۲۵ فیلم منتخب اعضای هیأت انتخاب دوازدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران (ایسفا) شامل مریم اسمی خانی، شیرین برق نورد، وحید حاجیلویی، ناصر ضمیری، علی عسگری، آرمان فیاض، مجید گرجیان نیز بدون اولویت و به شرح زیر معرفی می‌شوند. گفتنی است این فهرست شامل آثاری است که به طور مستقیم از جشنواره مورد تأیید ایسفا به رویداد معرفی نشده‌اند و یا اولین حضورشان در آکادمی است.

۱. «هلو» به کارگردانی مهدی حسینخانی / داستانی

۲. «نجان» به کارگردانی محمدمهدی باقری / داستانی

۳. «دیجور» به کارگردانی هانیه بهرامی / داستانی

۴. «تولد» به کارگردانی عاطفه خادم الرضا / تجربی

۵. «چپ دست» به کارگردانی نسرین محمدپور / داستانی

۶. «ساعت بازدید» به کارگردانی وحید صداقت / داستانی

۷. «گراز» به کارگردانی مقداد محمدی نژاد / داستانی

۸. «time less» به کارگردانی کیان یاقوتی/ داستانی

۹. «سزارین» به کارگردانی امین خردمندی / داستانی

۱۰. «سنگ پشت» به کارگردانی امیررضا جلالیان / داستانی

۱۱. «پولاروید» به کارگردانی سارا سعادتمند / داستانی

۱۲. «کوتوله‌های سفید» به کارگردانی سوگل رضوانی / داستانی

۱۳. «قمیر» به کارگردانی جواد قاسملو / داستانی

۱۴. «یاموسه» به کارگردانی امیرمسعود صالحی / داستانی

۱۵. «مجمع آدم‌ها در اعماق دریا» به کارگردانی ارغوان حیدراسلام / داستانی

۱۶. «تلما» به کارگردانی مریم اسماعیلی / داستانی

۱۷. «خلق مجدد-تفریح» به کارگردانی زانیار عزیزی / داستانی

۱۸. «رژ» به کارگردانی پژمان شفیع پور / داستانی

۱۹. «تلنبار» به کارگردانی مرتضی جذاب / داستانی

۲۰. «قبل / بعد» به کارگردانی ابوالفضل کاهانی / داستانی

۲۱. «داستان مسافری که در آخرین سفرش گم شد» به کارگردانی اصلان شاه ابراهیمی / داستانی

۲۲. «همیشه هیچکس نیست» به کارگردانی منصور عزیزی جوشان / داستانی

۲۳. «زیر ده» به کارگردانی حسین فلاح آبادی / داستانی

۲۴. «ویژه نیمه شب» به کارگردانی پوریا پیشوایی / داستانی

۲۵. «رستگاری» به کارگردانی کیارش پویان / داستانی

دوازدهمین دوره جوایز آکادمی انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) به دبیری مرجان اشرفی زاده بهار ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.