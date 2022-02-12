درمان بیماری های چشم در غرب کشور/جلوگیری از سفر بیماران به تهران

حمید آریایی‌تبار، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تا قبل از راه اندازی این کلینیک چشم پزشکی در استان کرمانشاه، مردم غرب کشور برای درمان‌های تخصصی چشم پزشکی، به تهران می‌رفتند.

وی با تاکید بر مجموعه‌ای کامل و مجهز برای ارائه خدمات درمانی تخصصی در حوزه چشم پزشکی، تصریح کرد: در حال حاضر این مجموعه، تنها کلینیک تخصصی چشم پزشکی به ویژه برای درمان بیماری‌های شبکیه در غرب کشور است.

رئیس کلینیک تخصصی چشم پزشکی ادامه داد: این مرکز شامل بخش‌های پلاسما درمانی، لیزر درمانی، لیزر اینزایمر، اتاق عمل‌های سرپایی و اتاق عمل‌های جراحی چشم است.

وی تاکید کرد: مجموعه پلاسما درمانی، تست‌های الکتروفیزیولوژیک چشم و لیزرهای مگس پران از جمله تجهیزات و خدماتی است که تاکنون در استان کرمانشاه وجود نداشت.

آریایی تبار ادامه داد: خدمات تخصصی این مرکز در زمینه بیماری‌های شبکیه، در غرب کشور بی نظیر است و تجهیزات و دستگاه‌هایی که تهیه شده است، از به روزترین دستگاه‌های چشم پزشکی در دنیا است. به عنوان نمونه، دستگاه تعیین نوع لنز چشم، یک سال است که در دنیا ارائه شده و مجموعه ما از آن بهره مند است.

وی افزود: این کلینیک تخصصی چشم پزشکی، توانایی ارائه خدمات به هموطنان در غرب کشور را دارد. ضمن اینکه جوابگوی بیماران از کردستان عراق نیز هستیم و می‌تواند به توریسم سلامت در این نقطه از کشور کمک کند.

آریایی تبار در ارتباط با تعرفه‌های این کلینیک تخصصی چشم پزشکی، گفت: تعرفه‌های این مرکز بر اساس تعرفه‌های مصوب معاونت درمان وزارت بهداشت است. ضمن اینکه ارائه خدمات درمانی به بیماران نادر، رایگان است. همچنین، برای بیماران خاص نیز، حداکثر ۶۰ درصد تعرفه دریافت می‌شود.

وی افزود: کلینیک تخصصی چشم پزشکی، توانایی پذیرش روزانه ۵۰۰ بیمار چشم پزشکی را دارد. همچنین، می‌تواند به جمعیت ۵ تا ۶ میلیونی کردستان عراق نیز خدمات بدهد.

این فوق تخصص شبکیه و لیزرهای چشمی، با اشاره خدمات انحصاری این مرکز تخصصی چشم پزشکی در غرب کشور، گفت: حدود ۸ نفر از جراحان فوق تخصص چشم پزشکی در این مجموعه مشغول ارائه خدمت به بیماران هستند.