پسکوف: کنفرانس مونیخ تبدیل به مجمعی با یک نظر واحد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که کنفرانس مونیخ هنوز مورد نیاز است اما به دلیل از دست دادن عینیت و بی طرفی اش دیگر جایگاهی برای بحث و گفتگو نیست.

پسکوف در مصاحبه ای به مناسبت سالگرد سخنرانی پوتین در مونیخ، در این باره گفت: گمان نمی کنم که کنفرانس مونیخ به عنوان محلی برای بحث در حال از دست دادن اهمیت خود باشد. نه. هنوز هم برای بسیاری جالب و مورد تقاضا است اما در حال از دست دادن مفهوم خود برای ما است، زیرا در حال از دست دادن بی طرفی است. در حال تبدیل شدن به باشگاهی با یک دیدگاه است.

وی همچنین با اشاره به گسترش مستمر ناتو در سال‌های پس از هشدار «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در سال ۲۰۰۷ نسبت به فشار به سمت مرزهای کشورش، گفت: اثر انباشته این گسترش افزایش یافته و چرکین شده است و روسیه را - به قول رئیس جمهور ما - مجبور کرده است که تا آنجایی که به منافع ملی و امنیتی مربوط می شود، به لبه خطوط قرمز خود برسد.

پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ در آن سال این سوال را مطرح کرده بود که هدف از افزایش سطح تسلیحات و نظامیان ناتو در اروپای شرقی چه کسی است.

سخنگوی کرملین افزود که با گذشت ۱۵ سال از آن زمان، این سوال همچنان سیاستگذاران روسیه را به خود مشغول کرده و هنوز پاسخی درباره آن دریافت نشده است.

کنفرانس امنیتی مونیخ از ۱۸ تا ۲۰ فوریه (۲۹ بهمن تا اول اسفند) و برای اولین بار در دو سال گذشته به صورت حضوری برگزار می شود.

ولادیمیر پوتین در این رویداد شرکت نخواهد کرد. از آخرین حضور وی در این کنفرانس ۱۵ سال می گذرد که در آن سیاست خارجی ایالات متحده و ایده های نظم جهانی تک قطبی را شدیدا مورد انتقاد قرار داد و به شدت برضد برنامه های توسعه ناتو و استقرار تاسیسات دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا صحبت کرد.

آمریکا و ناتو روسیه را به آماده شدن برای حمله به اوکراین متهم می کنند به طوری که حتی تاریخ این حمله (۲۷ بهمن) توسط «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا مشخص شده است.

مسکو همه این اتهامات را رد می کند و می گوید که علت اصلی تنش ها در شرق اروپا آمریکا و ناتو هستند.

قرار است امروز شنبه بایدن گفتگویی تلفنی با پوتین داشته باشد.