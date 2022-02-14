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۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۵۵

طی مصاحبه ای؛

پسکوف: روابط روسیه و آمریکا در پایین ترین سطح قرار دارد

پسکوف: روابط روسیه و آمریکا در پایین ترین سطح قرار دارد

سخنگوی کرملین در گفتگو با رسانه های روسیه گفت که روابط مسکو با واشنگتن در پایین ترین سطح خود قرار دارد، اما تنها نکته مثبت کنونی، وجود کانال هایی برای گفتگو است که پیشتر وجود نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در مصاحبه ای اعلام کرد که مزیت همکاری با دولت فعلی ایالات متحده وجود کانال هایی خاص برای گفتگو است.

پسکوف در این باره گفت: در اینجا شاید بتوان گفت با وجود سختی ها در حوزه های دیگر، باز هم کانال های خاصی برای گفتگو وجود دارد. سران دو کشور در حال گفتگو هستند و گفتگوها در زمینه های دیگر نیز در حال انجام است. این یک امتیاز مثبت است زیرا همانطور که می دانید، همین چند سال پیش هیچ گونه گفتگو و تماسی وجود نداشت.

با این حال، طبق گفته وی فقط می توان از یک نکته منفی صحبت کرد و آن اینکه روابط دوجانبه در سطحی بسیار بسیار پایین قرار دارد.

سخنگوی کرملین همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود گفت که مسکو پاسخ مستقیمی درباره پیشنهادات امنیتی خود دریافت نکرده است و غرب در تلاش است تا بر جزئیات ثانویه تمرکز کند.

وی در این باره گفت: به جای دادن پاسخ به تضمین ‌های امنیتی، شاهد تلاش (از جانب غرب) برای اجتناب از هر گونه درک مسائل بسیار مهم از منظر فدراسیون روسیه هستیم.

پسکوف افزود که «ولادیمیر پوتین»رئیس جمهور بر این مسئله اصرار خواهد ورزید که نباید مسائلی که از منظر امنیتی برای روسیه حائز اهمیت است، نادیده گرفته شود.

کد مطلب 5424779

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