قرآن بهترین الگوی رفتاری مسلمانان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام کاظم لطفیان ظهر امروز در مراسم اختتامیه کلاس های قرآنی مرکز نور هدایت بیرجند، بر لزوم تبیین و تثبیت آموزه های قرآنی تاکید و از جوانان به عنوان سرمایه های عظیم ملی در دفاع از ارزش های مقدس انقلاب یاد کرد.

وی شخصیت های دینی را برترین الگو برای جوانان کرد و افزود: در عصری که استکبار با تمام قوا به میدان آمده و در صدد ایجاد انحرافات فکری و اجتماعی جوانان است، این قشر باید سیره و روش عملی حضرت علی اکبر(ع) را سرلوحه کار خود قرار دهند.

مدیر مرکز قرآنی نور هدایت نیز در این مراسم طی سخنانی، هدف از برگزاری این کلاس ها را آموزش علوم قرآنی توسط اساتید توانمند این رشته ذکر کرد و خاطرنشان کرد: در تابستان امسال 22 کلاس قرآنی در مرکز، مساجد و مدارس شهرستان بیرجند برگزار شده و بیش از 500 قرآن آموز در قالب این کلاس ها مفاهیم قرآنی را فرا گرفته اند.

زهرا موسوی بیان داشت: بیش از 30 نفر در کلاس های تخصصی حفظ قرآن این مرکز شرکت کرده اند که از این تعداد 15 نفر حافظ جزء یکم، 15 نفر در رده سنی خرد سالان حافظ سه جزء و یک نفر در رده سنی بزرگسالان حافظ سه جز قرآن کریم است.

وی از آغاز کلاس های تخصصی شامل قرائت، مفاهیم، قرآن، تفسیر و ... از ابتدای ماه رمضان در خراسان جنوبی خبر داد .