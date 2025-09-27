جشن باشکوه تجلیل از ۵۳ حافظ کل قرآن کریم در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر، سالن اجتماعات اداره امور دینی شهر استانبول واقع در محله «اسلنر» این شهر، میزبان مراسم رسمی تجلیل از ۵۳ حافظ قرآن کریم بود که پس از اتمام حفظ کامل کتاب خدا در مکتب‌خانه‌ها و مراکز قرآنی معتبر منطقه، این افتخار را کسب کرده بودند.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد که فضایی معنوی به سالن بخشید و پس از آن، اسماعیل اوزن، مفتی اسنلر در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از این دستاورد، از تلاش‌های دانش‌آموزان، خانواده‌هایشان و معلمانی که در این سفر مبارک سهیم بودند، تقدیر کرد.

وی تأکید کرد: حفظ قرآن پایان راه نیست، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگ است و از حافظان خواست که الگوی خوبی در جامعه خود باشند و برای گسترش ارزش‌های قرآنی در زندگی روزمره خود تلاش کنند.

اوزن همچنین توضیح داد که طرح آموزش حفظ قرآن کریم یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در آینده است، زیرا به تربیت نسلی کمک می‌کند که به اخلاق و ارزش‌ها پایبند هستند و ستون اصلی جامعه‌ای منسجم و سرشار از ایمان و علم را تشکیل می‌دهند.



وی گفت: برپایی چنین مراسم‌هایی نشان‌دهنده اهتمام دولت به حمایت از آموزش دینی میانه‌رو و تشویق جوانان به ارتباط با قرآن است.

این مراسم تنها به اهدای گواهینامه‌های پایان دوره محدود نشد، بلکه شامل تجلیل ویژه‌ای از برندگان مسابقات تجوید قرآن کریم بود که در طول سال برگزار شده بود. برگزیدگان جوایز نمادین و گواهینامه‌های تقدیر را با حضور خانواده‌ها و اساتید خود دریافت کردند، که این امر شادی آن‌ها را دوچندان کرد و انگیزه‌ای بیشتر برای ادامه توسعه توانایی‌هایشان در علوم قرآنی به آن‌ها بخشید.

تعدادی از علما، امامان مساجد، مدیران شعب آموزشی، اساتید مکتب‌خانه‌ها و اولیای امور که فرزندانشان را در این لحظه تاریخی همراهی می‌کردند، در این مراسم حضور داشتند.

این مراسم در چارچوب مجموعه فعالیت‌های اداره امور دینی شهر استانبول برای حمایت از آموزش قرآن در سراسر ترکیه برگزار شد. در سال‌های اخیر، شاهد افزایش روزافزون استقبال جوانان ترکیه از دوره‌های آموزش حفظ قرآن هستیم، که این امر نشان‌دهنده آگاهی فزاینده از اهمیت ارزش‌های دینی در جامعه معاصر است.