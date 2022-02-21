دریافت 9 MB کد مطلب 5429538 https://mehrnews.com/xX9nV ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۳۰ کد مطلب 5429538 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۳۰ لحظه هولناک واژگونی تریلی بر اثر طوفان فیلمی از لحظه واژگونی یک کامیون در یکی از جادههای انگلیس را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تصادف مرگبار در مصر مفقودی صدها شهروند برزیلی پس از سیل ویرانگر گرفتاری ایالات شرقی آمریکا در کولاک و طوفان شدید سیل در واشنگتن/ ساکنان هشدار تخلیه گرفتند سیلاب بیش از ۳۵ هزار نفر را در برزیل بی خانمان کرد ۹ نفر در فیلیپین کشته و ۱۱ تن دیگر ناپدید شدند برچسبها طوفان بریتانیا واژگونی خودرو سانحه رانندگی
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