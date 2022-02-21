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کد مطلب 5429538
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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۳۰

لحظه هولناک واژگونی تریلی بر اثر طوفان

لحظه هولناک واژگونی تریلی بر اثر طوفان

فیلمی از لحظه واژگونی یک کامیون در یکی از جاده‌های انگلیس را مشاهده می‌کنید.

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