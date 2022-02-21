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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۵:۰۰

با افزایش آمار تلفات اعلام شد؛

مفقودی صدها شهروند برزیلی پس از سیل ویرانگر

مفقودی صدها شهروند برزیلی پس از سیل ویرانگر

با گذشت چندین روز از سیل ویرانگر برزیل، همچنان صدها نفر مفقود هستند و از سرنوشت آنان خبری نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، پنج روز پس از سیل ویرانگر و رانش زمین در برزیل، عملیات جستجو و نجات در شهر پتروپلیس همچنان ادامه دارد.

گفته شده در جریان این سیل و طوفان سهمگین، حداقل ۱۵۰ نفر جان باخته اند و صدها نفر همچنان مفقود هستند و از سرنوشت آن‌ها خبر نیست.

پیشتر آمار جان باختگان سیل برزیل کمتر از ۱۰۰ نفر اعلام شده بود، اما اکنون این آمار افزایش داشته و علاوه بر این صدها شهروند نیز مفقود شده اند.

از چند روز پیش، در پی بارش باران‌های شدید و جاری شدن سیل، افراد بسیاری در شهر کوهستانی پتروپلیس در ایالت ریودوژانیروی برزیل جان خود را از دست دادند.

بارش باران کم‌سابقه و سیل ناشی از آن همچنین خانه‌های مسکونی بسیاری را ویران کرد و باعث آب‌گرفتگی خیابان‌ها و شناور شدن خودروها در جاده‌های مملو از آب شد.

کد مطلب 5429472

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