مفقودی صدها شهروند برزیلی پس از سیل ویرانگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، پنج روز پس از سیل ویرانگر و رانش زمین در برزیل، عملیات جستجو و نجات در شهر پتروپلیس همچنان ادامه دارد.

گفته شده در جریان این سیل و طوفان سهمگین، حداقل ۱۵۰ نفر جان باخته اند و صدها نفر همچنان مفقود هستند و از سرنوشت آن‌ها خبر نیست.

پیشتر آمار جان باختگان سیل برزیل کمتر از ۱۰۰ نفر اعلام شده بود، اما اکنون این آمار افزایش داشته و علاوه بر این صدها شهروند نیز مفقود شده اند.

از چند روز پیش، در پی بارش باران‌های شدید و جاری شدن سیل، افراد بسیاری در شهر کوهستانی پتروپلیس در ایالت ریودوژانیروی برزیل جان خود را از دست دادند.

بارش باران کم‌سابقه و سیل ناشی از آن همچنین خانه‌های مسکونی بسیاری را ویران کرد و باعث آب‌گرفتگی خیابان‌ها و شناور شدن خودروها در جاده‌های مملو از آب شد.