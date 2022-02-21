دریافت 10 MB کد مطلب 5429588 https://mehrnews.com/xX9pW ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۱۲ کد مطلب 5429588 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۱۲ پاس گُل زیبای طارمی در روزی که بهترین بازیکن زمین شد تیم فوتبال پورتو در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ پرتغال به مصاف موریرنسی رفت و با نتیجه یک بر صفر پیروز شد. کپی شد مطالب مرتبط طارمی بهترین بازیکن دیدار با موریرنسی/ سعی کردم گل بزنم اما نشد بازگشت طارمی به ترکیب پورتو با پاس گل/ پنالتی علیپور سوخت طارمی در تیم منتخب هفته بیست و سوم لیگ پرتغال برد پورتو در شب نیمکتنشینی طارمی/ زنیت بدون آزمون شکست خورد جریمه سرمربی پورتو بعد از دفاع از طارمی! درخشش مهدی طارمی با یک گل و پاس گل مقابل لاتزیو گل نجات بخش طارمی برای پورتو درخشش مهدی طارمی در دیدار بزرگ پورتو - اسپورتینگ با گل تماشایی برچسبها مهدی طارمی تیم فوتبال پورتو پرتغال
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