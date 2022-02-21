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کد مطلب 5429588
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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۱۲

پاس گُل زیبای طارمی در روزی که بهترین بازیکن زمین شد

پاس گُل زیبای طارمی در روزی که بهترین بازیکن زمین شد

تیم فوتبال پورتو در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ پرتغال به مصاف موریرنسی رفت و با نتیجه یک بر صفر پیروز شد.

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      43 2
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      طارمی بهترین بازیکن در تیم پورتو و تیم ملی هستش، هر روزی که تیم ملی یا پورتو بازی داشت من نشستم تا آخرش دیدم. طارمی عشق ما هستش.
    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      49 5
      پاسخ
      احسنت
    • محمد IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      17 0
      پاسخ
      ماشاالله، علی یارو یاورت، یاراش حسودی میکنن پاس بش نمیدن
    • یسنا RO ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      17 3
      پاسخ
      بچم چقد فوتبالش خوبه😃📿افرین پسر خوشگلم مادر فدات بشه😔📿
    • ایران IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      15 0
      پاسخ
      دمش گرم انشالله همیشه موفق باشه
    • عبداصمد ,رضایی فیروزآباد فارس RO ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      19 1
      پاسخ
      طارمی عشق زندگی من عشق وطن تلاش کن تو بهترینی بهت افتخار میکنیم جزیی از زندگی منی دوستت دارم کونسیسایو دوست داشتنی هست شما قهرمانی لیگ پرتغال خواهید شد تلاش کن ما ازت گل میخوایبم
    • Sadegh IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      9 2
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      طارمی جز و بهتریناست.هروقت توزمین بود نقش موثری درتیم ایفا کرده
    • مطهره IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      0 0
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      من گناوه ایم به اندازه عزیزانم دوستت دارم مهدی جان همیشه برات دعا میکنم، اميدوارم همیشه چون آب روان پاک باشی ودر حال صعود، مواظب خودت باش وبا خدا باش چون خدا با توست
    • امیر ۲۱ کرج IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      0 0
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      افرین بهترین فوتبالیست حال حاضر ایران فقط مهدی طارمی ایول باهمین فرمون برجلو که داره میره لایک طلایی فوق العاده فوق 🙂
    • مهرداد سارانی IR ۰۵:۴۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خدا قوت شیر مرد ایرانی افتخار میکنیم بهت

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