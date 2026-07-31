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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

حال و هوای زائران مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر

حال و هوای زائران مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر

مشهد- در این تصاویر حال و هوای زائران حرم رضوی در مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6904213

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