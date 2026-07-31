https://mehrnews.com/x3cHzk ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵ کد مطلب 6904213 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵ حال و هوای زائران مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر مشهد- در این تصاویر حال و هوای زائران حرم رضوی در مزار رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر را مشاهده می کنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6904213 کپی شد مطالب مرتبط ۴ مسیر ویژه زیارت مرقد رهبر شهید در حرم رضوی ایجاد شد رواق دارالذکر به روی زائران امام رضا(ع) آغوش گشود تعویض گلهای مزار مطهر رهبر شهید ایران در رواق دارالذکر برچسبها رهبر شهید مشهد رواق دارالذکر
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