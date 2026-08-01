دریافت 5 MB کد مطلب 6905003 https://mehrnews.com/x3cHTs ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶ کد مطلب 6905003 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶ روایت قالیباف از اعلام خبر شهادت رهبر انقلاب اسلامی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یک ساعت بعد از بمباران متوجه شدیم که رهبر انقلاب به شهادت رسیدهاند. کپی شد مطالب مرتبط قالیباف: شرط ایران قوی، وحدت حول محور ولایت است؛ ما در جنگ پیروز شدیم قالیباف: اولویت فوری ما معیشت مردم است/ برنامه هفتم بازنگری می شود قالیباف: آمریکاییها تاوان خواهند داد برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی شهادت رهبر معظم انقلاب محمد باقر قالیباف
نظر شما