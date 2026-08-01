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کد مطلب 6905003
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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

روایت قالیباف از اعلام خبر شهادت رهبر انقلاب اسلامی

روایت قالیباف از اعلام خبر شهادت رهبر انقلاب اسلامی

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی گفت: یک ساعت بعد از بمباران متوجه شدیم که رهبر انقلاب به شهادت رسیده‌اند.

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