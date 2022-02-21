موج مهاجرت کارآفرینان از کشور/ مانع تراشی به جای مانع زدایی!

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری امروز در ششمین دوره از مراسم اعطای نشان امین الضرب اظهار کرد: طی ۶ سال گذشته در ضمن برگزاری مراسم امین الضرب و انتخاب کارآفرینان برتر کشور، رصد کاملی از فضای کسب و کار کشور صورت پذیرفته و متأسفانه اعلام می‌کنم هر سال دریغ از پارسال؛ یعنی طی این مدت نه تنها موانع برداشته نشده بلکه دست اندازی های جدیدی هم گذاشته شده و جاده سنگلاخ کارآفرینی ناهموارتر از گذشته شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در اینجا باید به مؤلفه‌های روشنی از جمله تحریم، سیاست داخلی، خودتحریمی ها، رشد نرخ تورم، افزایش حجم نقدینگی، سیلاب کسری بودجه دولتی و بی انضباطی مالی و در یک کلام فضای نامساعد کسب و کار اشاره کرد. هر کدام از این موارد چنان قدرتی دارد که یک اقتصاد سالم و پویا را زمین گیر کند. البته از همه این موارد مهم‌تر حکمرانی نامطلوب، شرایط را سخت‌تر کرده است.

وی ادامه داد: اشاره به این موارد سیاه نمایی نیست و از زبان بیگانه هم مطرح نمی‌شود بلکه از سوی کسانی است که در این کشور مانده اند و همچنان به تولید ادامه می‌دهند؛ آنها امروز از حاکمیت تقاضای بازگشت به حکمرانی صحیح و در تراز کشورهای توسعه یافته را دارند.

خوانساری گفت: چطور کشورهایی همچون چین، مالزی، سنگاپور و ترکیه از مهلکه فقر و تباهی نجات یافتند و به دل توسعه قدم گذاشتند؟ آیا دسترسی به این شرایط برای کشور ما ناممکن است؟ راه چاره برای گذر از این شرایط برنامه ریزی صحیح و عمل به حکمرانی صحیح است.

وی افزود: دستیابی به توافق یا عدم آن، برخور سلیقه‌ای در وزارتخانه‌ها، ناسازگاری‌های سازمانی به خصوص در گمرک، تأمین اجتماعی، مالیات، بانک‌ها و …، قیمت گذاری‌های دستوری و پافشاری بر اقتصاد دولتی و عدم واگذاری کارها به بخش خصوصی از نمونه مسائلی است که یک کارآفرین ایرانی باید به جنگ آنها برود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در کنار مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی، بسیاری از کارآفرینان و سرمایه گذاران از اصلاح شرایط ناامید شده اند و نگران کننده تر اینکه این اتفاق در نسل‌های جوان کارآفرینی و استارتاپی به سرعت رو به افزایش است. از مدیران برتر استارتاپ ایرانی سوال کنید که چند نفر از نیروهایشان را در ماه‌های گذشته به دلیل مهاجرت از دست داده اند تا به عمق ماجرا پی ببرید.

وی گفت: کوچ جوانان باید یک تلنگر بر ای مسئولان باشد نه اینکه در پی پوشاندن این واقعیت تلخ در پستوی انکار و ساده انگاری باشند؛ مسئولان باید به دنبال ریشه یابی و برطرف کردن موانع باشند.

خوانساری افزود: امروز به جای مانع زدایی هر روز شاهد مانع تراشی هستیم و سیاست گذار به جای تسهیل کار با برقراری دستوالعمل ها و قوانین متناقض مسیر را سخت‌تر می‌کند. در این شرایط جوان کارآفرین با مشوق‌های کشورهای دیگر مواجه می‌شود و برای ساختن آینده خود در کشوری دیگر برنامه ریزی می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: نظرسنجی انجام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مهم‌ترین نارضایتی فعالان اقتصادی عمل نکردن مسئولان به وعده‌هایشان است، آن هم به این صورت که نه تنها به این وعده‌ها عمل نشده بلکه برخلاف وعده‌ها نیز عمل شده و شرایط را سخت‌تر کرده است.