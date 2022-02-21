آخرین مصوبات شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسات اخیر شورای پروانه ساخت آثار غیر سینمایی، با ساخت داستانی بلند «نقش سیب» به تهیه‌کنندگی همایون علیخانی، نویسندگی امیر مهرورزان و کارگردانی مجید نیامراد و امیر مهرورزان، داستانی بلند «راه پله» به تهیه‌کنندگی سلما بابائی و عبدالله دوشن، نویسندگی رامین محمدیان و کارگردانی هاشم قلیچی، داستانی کوتاه «به تمارض» به تهیه‌کنندگی، نویسندگی و کارگردانی پیام اینالویی و کوشک قاضی موافقت شد.