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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۵۶

آخرین مصوبات شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی

آخرین مصوبات شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت دو عنوان داستانی بلند و یک عنوان داستانی کوتاه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسات اخیر شورای پروانه ساخت آثار غیر سینمایی، با ساخت داستانی بلند «نقش سیب» به تهیه‌کنندگی همایون علیخانی، نویسندگی امیر مهرورزان و کارگردانی مجید نیامراد و امیر مهرورزان، داستانی بلند «راه پله» به تهیه‌کنندگی سلما بابائی و عبدالله دوشن، نویسندگی رامین محمدیان و کارگردانی هاشم قلیچی، داستانی کوتاه «به تمارض» به تهیه‌کنندگی، نویسندگی و کارگردانی پیام اینالویی و کوشک قاضی موافقت شد.

کد مطلب 5429788
زهرا منصوری

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