به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان دیّر اظهار داشت: هم‌اکنون دو پروژه درمانی بااعتبار ۳۰ میلیارد ریال در بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان دیر در حال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع پروژه‌های خیر ساز حوزه بهداشت و درمان، دو پروژه در حوزه درمان در حال ساخت است که عبارتند از ساختمان دیالیز بیمارستان امام هادی (ع) دیر که با مشارکت خیر دوراندیش آقای توانا با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد در حال ساخت است که باقیات‌صالحاتی برای پدر مرحومشان است.

آخوندی ادامه داد: پروژه دیگری که در حوزه درمان این شهرستان در حال اجراست ساختمان رادیولوژی و سی‌تی‌اسکن است که توسط خیر گران‌قدر آقای حاج محمد عبدالله زاده شروع به ساخت شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: خیرین سلامت شهرستان دیّر همواره پشتیبان خوبی برای حوزه بهداشت و درمان بوده و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف این حوزه داشته‌اند.

آخوندی اضافه کرد: با شروع بحران کرونا جلوه‌های زیبایی از انسان‌دوستی در همه زمینه‌ها شاهد بودیم که نشان می‌دهد هنوز مهربانی به قوت خود در قلب‌های مردمان کشورمان ریشه دارد.

ارتقای سلامت در گرو تعاملات بین بخشی

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: شهرستان دیّر یکی از شهرستان‌هایی است که خیرین آن در زمینهٔ مشارکت مردمی در حوزه سلامت همکاری بسیار خوبی با مجموعه بهداشت و درمان دارند و ما همت بلند خیرین سلامت این شهرستان را در تجهیز و تکمیل پروژه‌های درمانی ارج می‌نهیم.

احمد یزدان پناه افزود: ارتقای سلامت در گرو تعاملات بین بخشی و همدلی خیران با حوزه درمان است و خوشبختانه در شهرستان دیّر گام‌های خوبی در راستای فعالیت هدفمند آنان در زمینهٔ اولویت‌های نظام سلامت برداشته‌شده است.