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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۴:۱۸

رئیس شبکه بهداشت دیر:

ظرفیت خیرین برای توسعه بخش سلامت شهرستان دیر استفاده می‌شود

ظرفیت خیرین برای توسعه بخش سلامت شهرستان دیر استفاده می‌شود

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر گفت: نگاه متوازن و عادلانه به مقوله سلامت برای بهره‌مندی بهتر و بیشتر مردم به این خدمات لازم و ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی ظهر دوشنبه در حاشیه سفر سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به شهرستان دیر اظهار داشت: با ایجاد زیرساخت‌های سلامت در هر منطقه‌ای مطالبه‌هایی شکل می‌گیرد که عملیاتی کردن آنها بر اساس نیازسنجی‌ها امری ضروری است و باعث روحیه مشارکت‌پذیری مردم می‌شود.

وی با اشاره به جلب مشارکت مردمی در حوزه سلامت افزود: خیرین سلامت پشتیبان خوبی برای بیمارستان امام هادی (ع) دیر هستند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر گفت: دو پروژه عمرانی با مشارکت خیرین سلامت در حوزه درمان شهرستان دیّر در حال اجر است.

آخوندی افزود: ساختمان دیالیز با همکاری خیر گران‌قدر آقای توانا و ساختمان رادیولوژی و سی‌تی‌اسکن با مشارکت خیر دوراندیش آقای حاج محمد عبدالله زاده در دست‌ساخت است.

کد مطلب 5430005

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