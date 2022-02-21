در صورت فراهم شدن شرایط با اسرائیل عادی سازی می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان در حاشیه کنفرانس امنیتی «مونیخ» گفت: ورود اسرائیل به منطقه (پذیرش آن در چارچوب عادی سازی روابط) نه تنها برای اسرائیل بلکه برای کل منطقه بی نهایت مفید خواهد بود.

وی با بیان این مطلب افزود: در صورتی که راه حل عادلانه برای قضیه فلسطین ایجاد شود، ریاض با اسرائیل عادی سازی روابط خواهد کرد.

وزیر خارجه عربستان در ادامه افزود که در حال حاضر اولویت ایجاد یک سازش است تا رژیم صهیونیستی و فلسطین بتوانند با یکدیگر مذاکره کنند و روندی رو به صلح داشته باشند. این فرآیند، امور را برای کشورهایی که به عادی سازی با اسرائیل روی نیاورده اند، تسهیل می کند و ما نیز پس از آنکه یک راه حل عادلانه برای مسأله فلسطین پیدا شد، چنین کاری را انجام خواهیم داد.

پیش از این کشورهایی همچون امارات، بحرین، سودان و مغرب به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی روی آورده اند، این اقدام که خیانت به آرمان ملت فلسطین محسوب می شود در حالی صورت می گیرد که افکار عمومی جهان عرب با تصمیمات اینچنینی از سوی حکام خود مخالف هستند.