کشور مستقل فلسطین هرگز تشکیل نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بنی گانتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر مدعی شد که فلسطینی‌ها هرگز کشور مستقل تشکیل نخواهند داد.

وزیر جنگ این رژیم علناً اعلام کرد که در آینده چیزی به اسم کشور فلسطین تشکیل نخواهد شد.

بنی گانتز در گفتگو با «سعاد المخنث» روزنامه‌نگار آلمانی در مونیخ تصریح کرد که فلسطینیان در آینده هم دارای کشوری مستقل نخواهند بود، بلکه یک دولت خودگردان برای آنان تشکیل خواهد شد.

وزیر جنگ اسرائیل اظهار داشت که حتی در این صورت نیز نیازهای امنیتی رژیم صهیونیستی باید تأمین شود.

این اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در حالی است که حامیان سازش در فلسطین همچنان به مذاکرات با رژیم اشغالگر قدس برای تشکیل کشور آینده خود دل بسته‌اند و مخالف گزینه مقاومت هستند.

گروه‌های مقاومت در نوار غزه معتقدند که تنها راه تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف گزینه مقاومت است و اشغالگران از طریق مذاکره عقب نشینی نخواهند کرد.