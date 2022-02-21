به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حسین زاده در نشست خبری معرفی فعالیت‌های نهاد مردمی رسالت اظهار داشت: نهاد مردمی رسالت با ایجاد تشکل‌هایی مانند انجمن حامیان فرهنگ قرض‎الحسنه و کارآفرینی اجتماعی، بانک قرض الحسنه رسالت، گروه توسعه کارآفرینی ثمین، شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت، دانشگاه توسعه اجتماعی رسالت، شرکت فرداپ (پلتفرم فروش محصولات کسب و کارهای خرد و خانگی) به توسعه فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی کمک می‌کند.

وی این فعالیت را یک الگوی بومی و ایرانی- اسلامی برای توسعه کارآفرینی اجتماعی دانست و گفت: این مجموعه مانند نمونه‌های غربی نیست که یک هلدینگ اقتصادی و اجتماعی باشد بلکه مجموعه تشکل‌های مردم نهاد هستند که توقعی از دولت و بودجه دولتی ندارند. هر چند ممکن است دولت بخواهد از این ساختار استفاده کند اما این تشکل‌ها خودگردان و خودکفا هستند.

راهبر نهاد مردمی رسالت ادامه داد: کارآفرینی اجتماعی یک فرایندی است که به صورت شرعی و آسان به اشتغال و کسب و کارهای خرد و خانگی کمک می‌کند تا مردم با عزت نفس روی پای خود بایستند. ما به دنبال کار خیریه نیستیم.

حسین زاده رویکرد نهاد مردمی رسالت در حوزه کارآفرینی اجتماعی را «هر خانه یک کارخانه» عنوان و اظهار کرد: از دیگر رویکردهای این نهاد «کار پول می‌سازد، پول کار نمی‌سازد و هر عضو یک مربی» است. همچنین دنبال ارتقا مهارت افراد و سواد اینترنتی اعضا هستیم.

راهبر نهاد مردمی رسالت با بیان اینکه تاکنون ۲۵ هزار کانون همیاری اجتماعی داریم، یادآور شد: کانون‌های همیاری اجتماعی، کانون‌های مردمی هستند که به عنوان زیرمجموعه انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی فعالیت دارند.

وی این کانون‌ها را دارای ۵ میلیون عضو در کشور دانست و افزود: تاکنون ۵۰ هزار کسب و کار خرد و خانگی با اقدامات این انجمن شکل گرفته و تا پایان امسال ۷۰۰ میلیارد تومان تبادل کالا و خدمات انجام خواهد شد.

حسین زاده با بیان اینکه بسیاری از مشاغل و کسب و کارهای خانگی نیاز به وام نداشته اند بلکه مشکل اساسی آنها تأمین نهاده یا فروش محصول بوده که با راهبری رهیاران نهاد مردمی رسالت منتهی به ایجاد شغل شده است، یادآور شد: سقف وام مشاغل خرد و خانگی که به متقاضیان داده می‌شود ۱۰۰ میلیون تومان است. رهیاران نهاد مردمی رسالت نیز مشاوره و راهنمایی به متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای خانگی ارائه می‌دهند.

راهبر نهاد مردمی رسالت تاکید کرد: تاکنون ۹۳ هزار میلیارد تومان معادل ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره وام قرض الحسنه پرداخت شده است که حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان آن با احتساب متوسط ۵۰ میلیون تومان برای وام مشاغل خانگی به این دسته از متقاضیان اعطا شده است.