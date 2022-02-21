به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «فیصل المقداد» وزیر خارجه سوریه امروز دوشنبه با «سرگئی لاوروف» همتای روس خود دیدار کرد.

بنابراین گزارش، لاوروف در دیدار مذکور اعلام کرد: ما به تلاش مشترک خود با هدف دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه ادامه خواهیم داد، راه حلی که حفظ حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه را تضمین می کند.

«فیصل المقداد» نیز با اشاره به اینکه هدف اصلی دو کشور ایجاد صلح و ثبات در جهان است، گفت: ما از روسیه به دلیل نقشی که در زمینه صلح در خاورمیانه و اروپا ایفا کرد قدردانی می کنیم.

المقداد همچنین تصریح کرد موجی که غربی ها علیه روسیه به راه انداخته اند دروغ است و این موج پیش از این علیه سوریه راه اندازی شده بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد که کشورهای غربی تجاوز کی یف به روسیه را با ایجاد پایگاههای نظامی در اوکراین تشویق می کنند.