بورل: اتحادیه اروپا حامی مذاکرات با روسیه درباره اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد که این اتحادیه از آخرین تلاش برای ترتیب دادن گفتگوهای بیشتر بین واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین، حمایت می کند.

بورل در این باره گفت: نشست‌ها، دیدارها در سطح وزرا، در سطح رهبران، در هر قالبی، گفتگو به هر شکلی و پشت میز نشستن و تلاش کردن برای اجتناب از جنگ، به شدت مورد نیاز است و ما از هر چیزی که بتواند گفتگوهای دیپلماتیک را به بهترین راه تبدیل کند، حمایت خواهیم کرد. تنها راه این است که به دنبال راه حلی برای بحران باشیم.

وی افزود: راه های دیپلماتیک به هر تعدادی که می توان تصور کرد، باید (برای حل بحران) بسیج شوند.

کاخ سفید اواخر روز یکشنبه اعلام کرد که «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا با مذاکره با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با میانجیگری فرانسه، تا زمانی که روسیه بیشتر به اوکراین حمله نکند، موافقت کرده است.

طبق اعلام «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید، این جلسه پس از دیدار «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا و «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در ۲۴ فوریه (۵ اسفند) برگزار خواهد شد.