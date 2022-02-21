حملات«تل آویو» به سوریه را محکوم می کنیم/ تقویت روابط با «دمشق»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در دیدار با «فیصل المقداد» همتای سوری خود در شهر «مسکو» گفت: مسکو و دمشق به دنبال توسعه همکاری‌های نظامی و اقتصادی دوجانبه با یکدیگر هستند.

وی ادامه داد: بدون شک روابط دو طرف در تمامی زمینه‌ها در آینده بیش از پیش تقویت خواهد شد.

لاوروف در بخش دیگری از سخنانش به حملات گاه و بی گاه رژیم صهیونیستی به خاک سوریه اشاره کرد و گفت: مسکو حملات تل آویو به سوریه را بشدت محکوم می‌کند. ما معتقدیم که این حملات ممکن است تنش‌ها در منطقه را به شکلی ملموس تشدید کند.

وی عنوان کرد: پوتین در گفتگو با ماکرون خطاب به او گفت که با پیشنهاد پاریس برای هماهنگی انجام دیداری میان رؤسای جمهور روسیه و آمریکا مخالف نیست. در حال حاضر نیز تلاش‌ها برای فراهم کردن مقدمات دیداری میان من و همتایان فرانسوی و آمریکایی ام در جریان است.

لاوروف همچنین گفت: ما به اطلاعاتی دست پیدا نکردیم که نشان دهنده امکان انجام عملیات‌های تروریستی در خاک‌مان توسط سفارت آمریکا، باشد.

این درحالی است که فیصل المقداد نیز در دیدار با لاوروف گفته بود: ما به تلاش مشترک خود با هدف دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه ادامه خواهیم داد، راه حلی که حفظ حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه را تضمین می‌کند.

«فیصل المقداد» نیز با اشاره به اینکه هدف اصلی دو کشور ایجاد صلح و ثبات در جهان است، گفت: ما از روسیه به دلیل نقشی که در زمینه صلح در خاورمیانه و اروپا ایفا کرد، قدردانی می‌کنیم. المقداد همچنین تاکید کرد: موجی که غربی‌ها علیه روسیه به راه انداخته اند دروغ است و این موج پیش از این علیه سوریه راه اندازی شده بود. وی در پایان تاکید کرد که کشورهای غربی حمله کی یف به روسیه را با ایجاد پایگاه‌های نظامی در اوکراین تشویق می‌کنند.