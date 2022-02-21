ضرورت افزایش گرنت پژوهشی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، پیمان صالحی، در نشست کمیسیون دائمی شورای عالی عتف با ارائه گزارشی از مراحل تشکیل وظایف صندوق شورای عالی عتف اظهار داشت: قانون تصویب صندوق شورای عالی عتف توسط رئیس جمهور در آذر ماه سال جاری ابلاغ شد و مراحل تدوین اساسنامه آن، مراحل پایانی را در وزارت علوم می‌گذراند.

دبیرکل شورای عالی عتف گفت: برای تدوین اساسنامه این صندوق از همه دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان برنامه و بودجه و حتی بخش‌های خصوصی و صندوق‌های پژوهشی موجود در کشور نظرخواهی شد تا اساسنامه‌ای قوی تدوین و به هیئت وزیران ارسال شود.

صالحی افزود: تقاضامحور کردن رساله‌های دکترا و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و استفاده از ظرفیت پژوهشگران پسا دکتری از جمله اهداف مهم صندوق عتف است که در قالب اعطای گرنت پژوهشی صورت می‌گیرد.

وی فراهم‌سازی منابع لازم برای حمایت از تحقیقات بنیادی خاص و در مرزهای دانش در راستای دستیابی کشور به جایگاه مرجعیت علمی در منطقه را دیگر هدف ایجاد صندوق عتف اعلام کرد و گفت: به ویژه در منطقه غرب آسیا باید فعالیت‌های پژوهشی بین المللی را افزایش دهیم.

صالحی گفت: شورای عالی عتف از طریق صندوق عتف خواهد توانست اعتبارات پژوهشی را به سمت اولویت‌های پژوهشی مصوب این شورا هدایت کند و به طرح‌های کلان ملی نیز اعتبار اختصاص دهد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه بر اساس ظرفیت صندوق علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانیم به تقویت دوره‌های پسا دکترا در کشور بپردازیم، گفت: متأسفانه تاکنون ایجاد دوره پسا دکترا در کشور مغفول مانده است در حالی که دانشجویان دوره پسا دکترا بهترین ظرفیت و امکانات موجود کشور برای تقویت فناوری و پژوهش‌های نو در کشور هستند.

دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به اینکه در اساسنامه این صندوق انجام فعالیت‌های پژوهشی بین المللی پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: باید در تحقیقات بین‌المللی مشارکت جدی داشته باشیم. به ویژه انجام تحقیقات مشترک با کشورهای غرب آسیا برای ما اولویت دارد و علاوه بر اهداف فناوری و نوآوری در تحقق دیپلماسی علمی نیز کمک می‌کند.

صالحی افزود: با اعتبارات صندوق عتف از پژوهش‌های فناورانه دانش‌بنیان تا سطح فناوری ۷ امکان حمایت مالی وجود دارد و در قالب این صندوق می‌توانیم اعتبارات بیشتری برای بخش پژوهش از بانک‌ها و بخش خصوصی جذب کنیم.

دبیر کل شورای عالی عتف با اشاره به اینکه ردیف بودجه‌ای مشخصی برای صندوق توسعه علوم و تحقیقات و فناوری در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است، گفت: این اعتبارات پیش‌بینی شده برای آغاز کار و شروع فعالیت‌های پژوهشی و فناوری و هنر ما باید این باشد که چندین برابر بودجه دولتی بتوانیم از شرکت‌های خصوصی برای انجام پژوهش‌ها اعتبار جذب کنیم.

دبیرکل شورای عالی عتف با تأکید بر اینکه یکی از اهداف تأسیس صندوق علوم، تحقیقات و فناوری، فراهم‌سازی منابع لازم برای حمایت از تحقیقات بنیادی خاص است، گفت: در سال ۱۳۹۹ تنها ۵ هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم با بخش صنعت قرارداد پژوهشی داشتند و دانشگاه‌ها از این محل، سه هزار میلیارد تومان انعقاد قرارداد داشته و هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردند.

وی افزود: صندوق عتف به صورت هیئت امنایی اداره خواهد شد و نایب رئیس شورای عالی عتف، ریاست هیئت امنای این صندوق را بر عهده خواهد داشت.

معاون پژوهشی وزارت علوم با تأکید بر ضرورت افزایش گرنت پژوهشی در کشور گفت: در برخی کشورها مانند روسیه برای حمایت از یک ایده نوپای علمی ۲۰ هزار دلار گرنت پرداخت می‌شود.

دکتر علی خیرالدین، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم نیز در این نشست گفت: در کنار پرداخت گرنت پژوهشی به اعضای هیئت علمی و محققان، باید پرداخت فناوری نیز در قوانین و شیوه نامه‌ها نهادینه شود.

وی بر ایجاد ارتباط نزدیک میان دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری تأکید کرد و گفت: با تعامل نزدیک دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری، شبکه حمایتی خوبی برای پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد می‌شود.

وی سامانه، نیازها و ایده‌ها با عنوان " نان" را بستر مناسبی دانست که نشان‌دهنده نیازها و ظرفیت‌های پژوهشی کشور در هر منطقه جغرافیای است و به نوعی نقشه پژوهشی هر منطقه کشور محسوب می‌شود که نشان می‌دهد انجام چه پژوهش‌هایی برای هر منطقه بیشترین تقاضا را دارد.