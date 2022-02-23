به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفیگل در آغاز نشست جلسه شورای نظام ایدهها و نیازها از طراحی لوگوی اختصاصی سامانه نان تقدیر و تشکر کرد و در خصوص شیوهنامه ارائه ایدهها و طرح ها، داوری و تایید ایدهها از طریق سامانه نکاتی را اعلام کرد.
در این جلسه مقرر شد در خصوص نحوه سرمایه گذاری و حمایت های مالی توسط بخش خصوصی و دولتی از پژوهشهای ثبت شده در سامانه رویه روشنی در نظر گرفته شود.
وزیر علوم تأکید کرد: مراحل تأیید ایدهها و راهکارهایی که در سامانه توسط محققان و نخبگان ارائه میشود به گروههای علمی دانشگاهها واگذار شود و تایید مراکز دانشگاهی به منزله تایید وزارت علوم در نظر گرفته شود.
زلفیگل با تأکید بر تسریع در آمادهسازی شیوهنامه بررسی نظام نیازها و ایدهها در سامانه نان، گفت: از ظرفیت اساتید دانشگاه برای نوشتن شیوهنامه استفاده شود.
وزیر علوم در این نشست در خصوص نحوه داوری راهکارهای ارائه شده بحث مالکیت معنوی صاحبان فکر و ایده و انتشار عمومی ایده ها نظراتی را مطرح کرد.
زلفیگل تأکید کرد: اولویت اصلی سامانه نان، حل مشکلات کشور است و طرحها و ایدههایی که مرتبط با حل نیازهای اساسی کشور باشد، در اولویت بررسی قرار میگیرند.
در ادامه این نشست، بخشهای مختلف وب سایت سامانه نان تشریح شد و حاضران در نشست نظرات خود را در خصوص بخشهای مختلف آن ارائه کردند.
محمد جواد دهقانی رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، نیز در این نشست گزارشی را از روند پیشرفت طراحی سامانه نان ارائه داد.
در ادامه دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با قدردانی از اقدامات انجام شده خواهان تسریع در انجام روند طراحی سامانه و اعلام رسمی رونمایی از سامانه شد و مقرر شد این سامانه در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به صورت رسمی رونمایی میشود.
در بخش دیگری از این نشست اساسنامه موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، در راستای انطباق با سامانه ایدهها و نیازها «نان» مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که برای تأیید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد.
در پایان این نشست مقرر شد؛ نظرات ارائه شده در اصلاح اساسنامه نان مورد توجه قرار گیرد و پس از تصویب در وزارت علوم برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.
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