انگلیس: آماده مقابله با بدترین سناریوی ممکن می شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لیز تراس وزیر خارجه انگلیس مدعی شد که در همراهی با متحدان لندن، خود را برای مواجهه با بدترین سناریوی پیش روی اوکراین آماده می کند.

تراس که برای گفتگو با ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو به بروکسل رفته بود، در ادامه این ادعا افزود: باید در پی دیپلماسی باشیم اما تهاجم روسیه علیه اوکراین بسیار محتمل به نظر می رسد.

ادعاهایی از این قبیل پیشتر هم مطرح شده بود. به عنوان مثال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قبلاً تاریخ ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) را برای حمله روسیه به اوکراین پیش بینی کرد اما این تاریخ گذشت و هیچ اتفاقی رخ نداد.

مسکو اتهام تدارک حمله به اوکراین را رد می کند اما درباره ادامه بدرفتاری کی یف با روس تبارهای ساکن مناطق شرقی اوکراین هشدار داده است.