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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۲۱:۲۷

در گفتگو با همتای آلمانی؛

لاوروف: توافق مینسک تنها راه حل بحران اوکراین است

لاوروف: توافق مینسک تنها راه حل بحران اوکراین است

وزیر خارجه روسیه می گوید: برلین باید کی یف را برای اتخاذ موضعی سازنده تر تحت فشار قرار دهد و این کشور را مجاب به پایبندی به پیمان مینسک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر بنقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگو با آنالنا بائربوک همتای آلمانی تاکید کرد که تنها راه فرونشاندن بحران اوکراین، پایبندی به توافق مینسک است.

وی از دولت برلین خواست که رهبری اوکراین را برای اتخاذ موضعی سازنده تر تحت فشار قرار دهد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه چشم انداز توافق مینسک را تیره تلقی کرد. وی قرار است تا ساعاتی دیگر درباره به رسمیت شناختن جمهوری‌های روس تبار شرق اوکراین، اعلام نظر کند.

رهبران جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک امروز از پوتین خواسته بودند تا استقلال آنها را به رسمیت بشناسد- مطالبه‌ای که از سوی دومای روسیه مورد تائید است.

کد مطلب 5430353
مریم خرمایی

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