دریافت 2 MB کد مطلب 5433766 https://mehrnews.com/xXc8c ۷ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۵۹ کد مطلب 5433766 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۷ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۵۹ لحظه برخورد یک پرتابه به ساختمانی در حومه کییف در جریان حمله روسیه به اوکراین یک راکت به ساختمان مسکونی در حومه کییف برخورد کرد. کپی شد مطالب مرتبط جامعه جهانی برای پایان دادن به حمله روسیه به اوکراین متحد شود امیر ولیوند: با قول و وعده دیگران نمی توان از کشور دفاع کرد ۸۰ مرزبان اوکراینی در جزیره مار تسلیم نیروهای روسیه شدند نباید خودمان را خلع سلاح هستهای میکردیم شلیک تانک روسی به سمت یک فیلمبردار ماکرون: جنگ به درازا می کشد تصاویری از نبرد جنگندههای روسی و اوکراینی در آسمان کییف حرکت صدها خودروی زرهی روسیه به سمت جنوب اوکراین تجمع مردم گرجستان در حمایت از اوکراین پایین کشیدن پرچم اوکراین در لوگانسکایا توسط نظامیان اعتراض مردم ایرلند به سفیر روسیه برچسبها حمله روسیه به اوکراین آخرین اخبار اوکراین ارتش روسیه ارتش اوکراین
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