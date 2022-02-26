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کد مطلب 5433766
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۷ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۵۹

لحظه برخورد یک پرتابه به ساختمانی در حومه کی‌یف

لحظه برخورد یک پرتابه به ساختمانی در حومه کی‌یف

در جریان حمله روسیه به اوکراین یک راکت به ساختمان مسکونی در حومه کی‌یف برخورد کرد.

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