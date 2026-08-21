https://mehrnews.com/x3cRjH ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷ کد مطلب 6922802 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷ دومین روز از کنکور سراسری سال ۱۴٠۵ در مشهد مشهد - همراهان داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۴٠۵مشهد از حال و هوای کنکور امسال می گویند. دریافت 20 MB کد مطلب 6922802 کپی شد مطالب مرتبط روز اول کنکور سراسری ۱۴۰۵ در مشهد آغاز رقابت بیش از ۸۳ هزار داوطلب از خراسان رضوی در آزمون سراسری ۱۴۰۵ توصیه کنکوریهای سال ۱۴٠۵ در مشهد به داوطلبان سال آینده حضور بیش از ۸۳ هزار داوطلب از خراسان رضوی در آزمون سراسری ۱۴۰۵ قرائت پیام رئیس جمهور به هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر برچسبها کنکور سراسری مشهد دانشگاه فردوسی مشهد
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