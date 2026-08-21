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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

دومین روز از کنکور سراسری سال ۱۴٠۵ در مشهد

دومین روز از کنکور سراسری سال ۱۴٠۵ در مشهد

مشهد - همراهان داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۴٠۵مشهد از حال و هوای کنکور امسال می گویند.

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کد مطلب 6922802

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