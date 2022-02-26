دریافت 4 MB

کد مطلب 5433852
  1. فیلم
  2. سیاست
۷ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۳۰

سخنگوی شورای نگهبان؛

لایحه «رتبه بندی» ایراد دارد

لایحه «رتبه بندی» ایراد دارد

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ هنوز در صحن شورای نگهبان آغاز نشده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید