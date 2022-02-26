دریافت 4 MB کد مطلب 5433852 https://mehrnews.com/xXc9X ۷ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۳۰ کد مطلب 5433852 فیلم سیاست فیلم سیاست ۷ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۳۰ سخنگوی شورای نگهبان؛ لایحه «رتبه بندی» ایراد دارد هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ هنوز در صحن شورای نگهبان آغاز نشده است. کپی شد مطالب مرتبط برای مصوبات رأی گیری شده رأی اکثریت ملاک مجلس است هنوز بررسی بودجه را در شورای نگهبان آغاز نکردهایم/ دنبال حل مسئله «رتبهبندی معلمان» هستیم رتبههای در نظر گرفتهشده در طرح رتبهبندی معلمان چیست؟ علم را باید در خدمت حل مشکلات کشور و نیروهای مسلح به کار گیریم برچسبها شورای نگهبان هادی طحان نظیف نظام رتبه بندی معلمان
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