برای مصوبات رأی گیری شده رأی اکثریت ملاک مجلس است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضاخواه در جلسه علنی امروز (شنبه ۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی گفت: بنده نزدیک به ۷ الی ۸ دفعه برای تذکر ثبت نام کردم، ولی یا اجازه ثبت نام نمی‌دهید یا به نوبت بنده که می‌رسد، رد می‌شود. رعایت شأن نماینده کجاست؟ ما به هیئت‌رئیسه رأی نداده‌ایم که ما را به این شکل سرکار بگذارد! لطفاً شأن نماینده را رعایت کنید.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم در خصوص حذف بند مربوط به عوارض سیگار ادامه داد: برای آن درآمد، هزینه تعریف شده بود، همچنین توضیحاتی که نماینده دولت داد، اشتباه و نادرست بود و حتی در خصوص این موضوع از رهبری هزینه شد که لازم بود رئیس جلسه در این خصوص تذکر می‌داد.

رضاخواه تصریح کرد: آنچه رهبری در خصوص تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری فرموده بودند، جزو هزینه‌های این بند بود، یعنی آنچه رهبر معظم فرموده بودند، لحاظ شده بود، اما از رهبری برای حذف این بند هزینه کردند و رأی‌گیری براساس اطلاعات غلط داده شده توسط نماینده دولت صورت گرفت، لذا لازم است که هیئت‌رئیسه در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی، گفت: بسیاری از موارد پیشنهادی مطرح شده در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ مغایر اصل ۵۲ است، در خصوص سیگار باید مشخص شود تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از کجا باید تأمین شود، چرا که با حذف این بند ۵۰ هزار میلیارد حذف شده است؛ برای نیروی انتظامی ۵۰۰ میلیارد، برای تأمین نیازهای اساسی محرومین ۱۸۵ میلیارد و مسکن ملی ۵ هزار میلیارد حذف شده است، لذا باید مشخص شود که این هزینه‌ها باید از کجا تأمین شود.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: از هیئت‌رئیسه می‌خواهیم که توضیح دهد که قرار است این موارد حذف شوند یا از کجا باید تأمین شوند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این نمایندگان، گفت: مصوباتی که رأی‌گیری شده است، قابل تذکر و اخطار نیست، رأی اکثریت ملاک مجلس است و ما همان رأی‌گیری را ملاک کار قرار می‌دهیم.