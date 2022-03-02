۵ هزار متر از حریم کمربند سبز متعلق به شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا توانا ظهر چهارشنبه در سومین نشست کار گروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکار آمد اظهار کرد: مسیر مورد نظر برای اجرای طرح کمربند سبز ۶۷۹ هزار مترمربع است که از ۵۴۱ هزار مترمربع آن در حریم کمربند سبز تنها پنج هزار متر مربع اراضی متعلق به شهرداری است و بقیه آن متعلق به اشخاص است.
به گفته وی بیش از ۶۰ درصد زمینهای مورد نظر در حریم کمربند سبز بیرجند متعلق به مردم است که به راحتی نمیتوان آنها را تملک کنیم و اگر بازنگری طرح جامع شهر بیرجند به اتمام برسد چهار سال بعد طرح تفصیلی مصوب خواهد شد.
وی اضافه کرد: روزی یک آلونک در شمال شهر با هدف تصرف اراضی مورد نظر ایجاد میشود و تشکیل کارگروهی در راه و شهرسازی سبب کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز شده است.
توانا تصریح کرد: در بخش زیادی از زمینهای موجود در حریم کمربند سبز توسط مردم کشاورزی انجام میشود و پیشنهاد میکنم برای نظارت بر ساخت و سازها در شهر بیرجند از نیروهای بسیج استفاده شود.
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