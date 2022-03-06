به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فرهنگستان هنر، همایش «هنر و ابژه؛ رویکرد نشانه‌شناختی»، با همکاری پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران، انجمن علمی نقد ادبی ایران، و انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران، چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، برگزار می‌شود.

این همایش با سخنرانی بهمن نامور مطلق، رئیس فرهنگستان هنر؛ و حمیدرضا شعیری، دبیر علمی همایش؛ برگزار می‌شود و پس از آن، مقالات همایش را پژوهشگران ارائه خواهند داد.

همایش «هنر و ابژه؛ رویکرد نشانه‌شناختی» در پایگاه استنادی جهان اسلام (isc) ثبت شده است و مقالات آن در این پایگاه منتشر خواهد شد.

همایش مذکور از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۹ روز چهارشنبه، ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، در تالار ایرانِ فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این همایش می‌توانند به نشانی خیابان ولیعصر، پایین‌تر از چهارراه طالقانی، شماره ۱۵۵۲ مراجعه کنند.