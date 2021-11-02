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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۸:۳۷

در قالب یک نامه سرگشاده؛

داریوش ارجمند خواستار رسیدگی به وضعیت برج آزادی شد

داریوش ارجمند خواستار رسیدگی به وضعیت برج آزادی شد

داریوش ارجمند ضمن ارسال نامه‌ای برای رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر میراث فرهنگی و شهردار تهران، خواستار شد که برج آزادی تهران را در پنجاه سالگی‌اش دریابید!

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ارجمند بازیگر سینما و تلویزیون طی نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و علیرضا زاکانی شهردار تهران، خواستار رسیدگی به وضعیت پارکینگ مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی تهران شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«به نام خدا

ما ز یاران چشم یاری داشتیم...

امیدوار بودم از زمان استقرار آقای دکتر زاکانی شهردار تهران و مهندس ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری که از گذشته تعاملات و روابط دوستانه ایشان با هنرمندان به ویژه پیشکسوتان سینما و تلویزیون زبانزد عام و خاص بوده، شرایطی فراهم شود تا در اولین فرصت مشکل پارکینگ برج آزادی تهران مطرح و حل و فصل شود.

متأسفانه برای دیدار حضوری و طرح مسائل، کم لطفی و علی رغم ارسال عریضه‌ای برای انعکاس دغدغه خود، هنرمندان و مردم عزیز برای کمک به برج آزادی تهران به عنوان مهمترین بنای پایتخت ایران و نماد ملی کشور و همچنین یکی از بارزترین بنای گردشگری در عصر معاصر، هیچ اقدامی ملاحظه نشد و نگران شدم که چرا همچنان آثار تصمیم‌گیری‌های غیرعقلانی، ناگهانی، به دور از انتظار و از روی غرور و لجبازی حناچی شهردار سابق تهران و شهردار آقازاده منطقه ۹، برای به تعطیلی کشاندن این بنا باید ادامه داشته باشد!

جناب دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

جناب دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

جناب مهندس ضرغامی وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

جناب دکتر زاکانی شهردار محترم تهران

برج آزادی تهران را در پنجاه سالگی‌اش دریابید و پارکینگ ۱۵ ساله و اختصاصی‌اش را به آن برگردانید.

پارکینگی که در زمان مدیریت شهرداری دکتر قالیباف و با نگاه بلند او در حمایت‌های همه جانبه از مسائل فرهنگی و به ویژه این نماد ملی، ایجاد و باعث رونق فعالیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری برج آزادی شد.

درس‌های تاریخ را فراموش نکنیم و تلاش کنیم نامی نیک از خود برجای بگذاریم که این مسئولیت‌ها چون عمر انسان فانی و مثل چشم بر هم زدن بسیار زودگذر است.

داریوش ارجمند. کهنه سرباز جبهه فرهنگ و هنر. آبان ماه ۱۴۰۰»

کد مطلب 5341509

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