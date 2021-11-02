داریوش ارجمند خواستار رسیدگی به وضعیت برج آزادی شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش ارجمند بازیگر سینما و تلویزیون طی نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و علیرضا زاکانی شهردار تهران، خواستار رسیدگی به وضعیت پارکینگ مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی تهران شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«به نام خدا

ما ز یاران چشم یاری داشتیم...

امیدوار بودم از زمان استقرار آقای دکتر زاکانی شهردار تهران و مهندس ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری که از گذشته تعاملات و روابط دوستانه ایشان با هنرمندان به ویژه پیشکسوتان سینما و تلویزیون زبانزد عام و خاص بوده، شرایطی فراهم شود تا در اولین فرصت مشکل پارکینگ برج آزادی تهران مطرح و حل و فصل شود.

متأسفانه برای دیدار حضوری و طرح مسائل، کم لطفی و علی رغم ارسال عریضه‌ای برای انعکاس دغدغه خود، هنرمندان و مردم عزیز برای کمک به برج آزادی تهران به عنوان مهمترین بنای پایتخت ایران و نماد ملی کشور و همچنین یکی از بارزترین بنای گردشگری در عصر معاصر، هیچ اقدامی ملاحظه نشد و نگران شدم که چرا همچنان آثار تصمیم‌گیری‌های غیرعقلانی، ناگهانی، به دور از انتظار و از روی غرور و لجبازی حناچی شهردار سابق تهران و شهردار آقازاده منطقه ۹، برای به تعطیلی کشاندن این بنا باید ادامه داشته باشد!

جناب دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

جناب دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

جناب مهندس ضرغامی وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

جناب دکتر زاکانی شهردار محترم تهران

برج آزادی تهران را در پنجاه سالگی‌اش دریابید و پارکینگ ۱۵ ساله و اختصاصی‌اش را به آن برگردانید.

پارکینگی که در زمان مدیریت شهرداری دکتر قالیباف و با نگاه بلند او در حمایت‌های همه جانبه از مسائل فرهنگی و به ویژه این نماد ملی، ایجاد و باعث رونق فعالیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری برج آزادی شد.

درس‌های تاریخ را فراموش نکنیم و تلاش کنیم نامی نیک از خود برجای بگذاریم که این مسئولیت‌ها چون عمر انسان فانی و مثل چشم بر هم زدن بسیار زودگذر است.

داریوش ارجمند. کهنه سرباز جبهه فرهنگ و هنر. آبان ماه ۱۴۰۰»