بازدید رایگان از برج آزادی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج آزادی، سیدعباس عظیمی مدیر برج با توجه به استقرار یک دستگاه اتوبوس اورژانس تهران در میدان آزادی اعلام کرد: به مدت یک هفته، کسانی که در محل برج آزادی تهران از طریق واحد سیار اورژانس تهران مستقر در سطح میدان آزادی واکسن دریافت کنند، به صورت رایگان می‌توانند در همان روز از بخش گردشگری برج آزادی بازدید کنند.

وی پیش‌تر اعلام کرده بود که به پاس قدردانی از زحمات عوامل اورژانس امکان بازدید پرسنل اورژانس در سطح کشور و خانواده‌هایشان از برج آزادی به صورت رایگان فراهم شده است.

با همکاری اورژانس تهران شرایطی فراهم شده تا هموطنان بتوانند در تمامی رده‌های سنی واکسن را در کنار برج آزادی دریافت کنند.

یک واحد سیار اورژانس تهران در محوطه برج آزادی برای تزریق واکسن سینوفارم برای تمامی گروه‌های سنی از ساعت ۸ صبح تا ۱۷، مستقر و عموم مردم، هنرمندان، گردشگران داخلی و خارجی نیز می‌توانند در این واحد واکسن سینوفارم دریافت کنند و سپس از نماد ملی کشور به صورت رایگان بازدید کنند. علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه به جز شنبه‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۶ از مجموعه برج آزادی بازدید کنند.