ترامپ: آمریکا با جنگنده های حامل پرچم چین به روسیه حمله کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در اظهاراتی عجیب حمله هوایی آمریکا به روسیه با جنگنده‌های اف ۲۲ حامل پرچم چین را با هدف متهم کردن این کشور مطرح کرد.

طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی ترامپ این پیشنهاد را در سخنرانی برای نشست کمیته ملی جمهوریخواهان مطرح و تأکید کرد: اگر چنین کاری انجام دهیم چین و روسیه با هم وارد جنگ می‌شوند و ما می‌نشینیم و لذت می بریم. جو بایدن باید از گفتن این سخن که آمریکا هرگز به روسیه حمله نخواهد کرد، دست بردارد.

سناتورهای جمهوریخواه حاضر در این نشست هم از این پیشنهاد ترامپ با خنده و تشویق استقبال کردند.

رئیس جمهور سابق آمریکا در این سخنرانی همچنین ناتو را «ببر کاغذی» توصیف کرد.

ترامپ چند روز پیش هم گفته بود ولادیمیر پوتین در دوران ریاست جمهوری او به هیچ کشوری حمله نکرده است.