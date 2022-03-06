نیروهای ویژه آمریکا و انگلیس آماده خارج کردن زلنسکی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی سان در گزارشی اعلام کرد: نیروهای ویژه هوایی انگلیس موسوم به (SAS) و واحد ویژه نخبه وابسته به نیروی دریایی آمریکا آماده عملیات خارج کردن ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، هستند.

طبق نوشته این روزنامه، در حال حاضر ۱۵۰ نیروی ویژه آمریکا و ۷۰ نیروی دیگر انگلیس و کسانی که قرار است در عملیات مشارکت کنند در یک پایگاه نظامی در لیتوانی هستند و با مشارکت ارتش اوکراین آموزش می‌بینند.

طبق اعلام این روزنامه، نیروهای ویژه در صورت درخواست شخص زلنسکی اقدام به خارج کردن او از کشورش خواهند کرد اما محلی که منتقل خواهد شد، مشخص نیست.

پیش از این نیز رمضان قدیروف، رئیس جمهور چچن اعلام کرد: اگر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آماده گفتگو باشد، من شخصاً آماده هستم از رئیس جمهور پوتین بخواهم که به زلنسکی پناهندگی بدهد، در غیر این صورت او به سرنوشت میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق گرجستان دچار خواهد شد.

قدیروف در صفحه تلگرام خود خطاب به زلنسکی نوشت: اگر به لهستان بروید، به سرنوشت ساکاشویلی که در نهایت به وطن خود بازگشت و بازداشت شد، مواجه خواهید شد. اگر به روسیه اعتماد دارید و آماده گفتگو هستید، من شخصاً از رئیس جمهور روسیه می‌خواهم تا به شما پناهندگی بدهد. جایی برای فرار نیست