فراز خسروی دانش موسی و رهبر گروه کرآوازی «دامور» در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های موسیقایی خود بیان کرد: من سال‌ها وقت خودم را صرف معرفی سبک آکاپلا با شکل امروزی به عموم جامعه کردم و خدا را شکر امروز افراد زیادی با این سبک آشنا و گروه‌های متعددی در شهرهای مختلف تاسیس شدند. همین موضوع نشان دهنده رشد این سبک از موسیقی در ایران است من هم به عنوان هنرمندی که در این زمینه فعالیت می‌کنم، از این به بعد هم از تلاش و کمکم دریغ نخواهم کرد که این سبک به جایگاه بالاتری در کشور برسد.

وی افزود: به تازگی در دروان کرونا مشغول نوشتن کتابی درباره موسیقی آکاپلا شدم که امیدوارم به زودی آن را به اتمام برسانم تا افراد مختلف بتوانند از آن برای پیشرفت خودشان بهره ببرند. با توجه به اینکه سال‌هایی که ما فعالیت گروه دامور را شروع کردیم هیچ متد آموزشی منسجمی در این سبک از موسیقی وجود نداشت، این موضوع باعث شد آزمون و خطاهای بسیاری انجام دهیم تا بتوانیم کار را به سرانجام برسانیم، از این رو کتابی که در حال نگارشش هستم، می‌تواند به خیلی از سوال‌های مختلف علاقه مندان به این سبک پاسخ دهد.

خسروی گفت: از دیگر فعالیت‌هایی که همیشه دوست داشتم تجربه کنم، انتشار آلبوم اینسترومنتال بود که سال‌ها تم های مختلفی را ساخته بودم که فقط آن‌ها را آرشیو کردم و هم اکنون مشغول کامل کردن یک به یک این تم ها هستم تا بتوانم آلبوم بی کلام در این زمینه منتشر کنم.

وی در پایان صحبت‌هایش با اشاره به این نکته که برگزاری کنسرت در شرایط فعلی می‌تواند نوید بخش روزهای خوبی برای اهالی هنر باشد، خاطرنشان کرد: در صورتی که مسئولان سالن‌های کنسرت، سیاستی را دنبال کنند که بتوانند هزینه‌های برگزاری کنسرت را برای گروه‌هایی که به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند به شکل ویژه‌ای به حداقل برسانند، باعث انگیزه و رشد گروه‌های نوپا در کشور خواهند شد.