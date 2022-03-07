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کد مطلب 5440885
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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۴۳

اولین نیروهای داوطلب انگلیس وارد اوکراین شدند

اولین نیروهای داوطلب انگلیس وارد اوکراین شدند

تصاویری از ورود اولین نیروهای داوطلب جنگ مقابل روسیه از انگلیس به اوکراین را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
      32 5
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      روباه پیر
    • یاسر IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
      5 3
      پاسخ
      شما هم برید انگلیسی های جنایتکار و کثیف برید تا روسیه قدرتمند شما رو مثل سگ اونجا به هلاکت برسونه
    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
      2 5
      پاسخ
      واسه پوله،واسه پوله ،....خخخخ خصوصا اون هندی بیچاره
    • ساسان IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
      3 2
      پاسخ
      روباه پیر استعمار توله های کریه و نکبتش رو برای فساد پراکنی واساسی ارسال کرده. ۲۰۰۰ دلار در روز دستمزد این مزدورهای خارجیه.
    • Aa IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
      3 2
      پاسخ
      وزارت خارجه امکان اعزام داوطلب به اوکراین را دارد یا باید از سفارت کشورهای اروپایی پیگیر شد.
    • ناشناس IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
      10 2
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      خدایا کمک کن این جوانان سالم را حفظ کن و اتش جنگ را به حرمت شهدای کربلا خاموش کن
    • IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
      6 3
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      بچاره های نااگاه فریب روباه مکار رو خوردن حتما طبق معمول قول پاداش خوب و....دادند بهشون وبعدا هم هراتفاقی که افتاد برای روباه پیر عادیه وفراموش وسپس حذف میشن واین بخت برگشته ها نمینونن روباه پیر سالها ودهه هاست این روال جنایتاش تودنیاست وبقای خودشو درجنایت وجنگ وحمایت ازنقشه های پلید وضدبشری کرده
    • ایرانی IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
      0 0
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      جنایت اجداد شما انگلیسی ها در سراسر جهان از جمله در جنوب ایران عزیزمان ،در هند،در آفریقا،ایرلند، علیه سرخپوستان از یاد تاریخ نرفته ونخواهد رفت. شما نوادگان همان جنایت کارانید.
    • مسعود IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      امن حاضر واسه اوکراین بجنگم داوطلب هستم از طرف ایران بفرستن

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