دریافت 4 MB کد مطلب 5440885 https://mehrnews.com/xXg6v ۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۴۳ کد مطلب 5440885 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۰:۴۳ اولین نیروهای داوطلب انگلیس وارد اوکراین شدند تصاویری از ورود اولین نیروهای داوطلب جنگ مقابل روسیه از انگلیس به اوکراین را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط پایین کشیدن پرچم اوکراین در لوگانسکایا توسط نظامیان گزارش وزارت دفاع روسیه از حجم خسارات ارتش اوکراین مردم اوکراین میتوانند به «پوتین» اعتماد کنند تصاویری از تصرف یک پایگاه نظامی ارتش اوکراین در خرسون انهدام کاروان زرهی روسیه توسط کمین نیروهای اوکراینی پشتیبانی هوایی بالگردهای روسی از پیشروی ارتش در خاک اوکراین برچسبها آخرین اخبار اوکراین حمله روسیه به اوکراین ارتش اوکراین ارتش روسیه اوکراین
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