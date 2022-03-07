به گزارش خبرگزاری مهر، توسط کانون اندیشه جوان در یک گفتگوی زنده مجازی با عنوان «مسیر نواب» به موضوع «تاثیر فدائیان اسلام بر جریان‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران» پرداخته می‌شود.

میهمان این نشست عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و پژوهشگر حوزه تاریخ است.

جمعیت «فدائیان اسلام» در اندیشه سیاسی، عمل و مبارزه، نقش ویژه و منحصر به فردی را در مقطع تاریخی ۳۴ - ۱۳۲۴ در دوره حکومت پهلوی دوم ایفا کرده است. آنان آغازگر برخوردی عقیدتی و انقلابی با جریانهای منحط دین ستیزی، سلطه پذیری و بیگانه پرستی بودند. و ایده ای که دنبال می کردند ندای حکومت خالص اسلامی بود که در نوشته‌هایشان، شعارهایشان و اظهاراتشان و سخنرانیهایشان ابراز می داشتند.

از همین روی پرداختن به فعالیت‌ها و مبارزات سیاسی، یکی از جمعیت‌های سیاسی - مذهبی مؤثر در تحولات معاصر ایران، یعنی جمعیت فداییان اسلام و دلیل تاثیر مستقیم آن بر دیگر جریانات سیاسی و مبارزات ضد حکومتی و نیز اثرگذاری آن بر جریان پیروزی انقلاب اسلامی، اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین آگاهی از ویژگیها، اهداف و عملکرد چنین افرادی، در خور توجه و شوق انگیز خواهد بود.

نشست «تاثیر فدائیان اسلام بر جریان‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران» روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند ماه ساعت ۲۱ در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org_ @ برگزار می‌شود.