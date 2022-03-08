به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی اظهار داشت: برای تأمین روز افزون فرآوردههایی چون گلبول قرمز فشرده شده، پلاکت، کرایو و پلاسما باید افزایش مراکز سیار و ثابت اهدای خون، تهیه تجهیزات و ملزومات استراتژیک و ساخت سردخانههای مجهز همچنین تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مد نظر مسئولان عرصه سلامت کشور قرار گیرد و نگاه ویژهای به انتقال خون داشته باشند تا در تأمین اقلام استراتژیک و سایر ملزومات مصرفی دچار مشکلات اساسی نشویم.
وی با اشاره به این موضوع که سازمان انتقال خون ایران یک ارگان اثر گذار در عرصه سلامت کشور و قابل اعتماد مردم و یک سازمان خدمت رسان فرهنگی اجتماعی با اهداف عالیه انسانی است گفت: بی تردید تکریم ارباب رجوع در سازمانی که سالانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار داوطلب اهدای خون دارد و به حدود ۱۰۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی در سراسر کشور خون و فرآورده میرساند، از اولویت ویژه برخوردار است.
حاجبی بیگی افزود: این سازمان سالانه ۳ میلیون و ۶۶۰ هزار واحد خون و فرآورده آن، از قبیل پلاسما، پلاکت، خون کامل و گلبول قرمز فشرده را به مراکز بیمارستانی و درمانی کشور ارسال میکند و این حجم از فعالیت نیازمند نگاه ویژه مسئولان است.
وی افزود: سازمان انتقال خون ایران، تاییدیه بینالمللی و استاندارد کنترل کیفی اتحادیه اروپا را دارد و از سال ۲۰۱۳ به عنوان همکار WHO در آموزش اهدای خون فعال است و قطب آموزش منطقه است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان انتقال خون گفت: ایران عضو انجمن بینالمللی خون نادر با ۲۳ عضو است که تنها کشور مسلمان عضو این انجمن بینالمللی است و ۵۵ کشور جهان در پالایش قراردادی پلاسما همکاری دارند که ایران یکی از این کشورها است.
حاجی بیگی با اشاره به نقش مهمی که خیرین در عرصههای اجتماعی و فرهنگی و فعالیتهای انسان دوستانه و مردم نهاد دارند گفت: خیرین میتوانند در توسعه مراکز اهدای خون در شهرها نیز نقش داشته باشند چنان که هم اکنون نیز در سراسر کشور چندین مرکز اهدای خون با یاری خیرین احداث و تجهیز شده است.
وی افزود: این کمکها میتواند در قالب تأمین تجهیزات یا اهدای زمین و تأمین هزینههای احداث بنا یا حتی وقف یک بنا برای اهدای خون و تأمین و تجهیز واحدهای سیار باشد.
حاجی بیگی تأکید کرد: گسترش فرهنگ کمکهای خیریه به اهدای خون میتواند در توسعه این مراکز نقش بسزایی ایفا کند.
وی در خصوص چالشهای تأمین بودجه گفت: برای تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز اهدای خون در سراسر کشور و تأمین هزینههای تعمیرات ساختمانها و ملزومات و تجهیزات و ماشین آلات و احداث مراکز جدید انتقال خون نیاز به افزایش بودجههای عمرانی تملک سرمایهای داریم.
حاجی بیگی افزود: در حال حاضر با توجه به فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی و هزینههای بالای تعمیرات و نگهداری تجهیزات مصرفی به افزایش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در ستاد مرکزی و مراکز انتقال خون استانی در سراسر کشور نیاز داریم.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون افزود: باید برای تأمین ناوگان خون رسانی و سامانههای حمل و نقل پلاسما و اتوبوسهای سیار خونگیری و دستگاههای ژنراتور برق اضطراری در مراکز استانی انتقال خون سراسر کشور لازم است گامهای عملیاتی و مؤثر برداشته شود.
حاجی بیگی با اشاره به خدمات ویژه سازمان انتقال خون برای بیماران خاص گفت: سازمان انتقال خون در مراکز انتقال خون کل کشور به ۶۶ هزار و ۳۲۸ بیمار خاص خدمت رسانی میکند که شامل عزیزان تالاسمی، هموفیلی و همو دیالیز با تأمین خون و فرآوردههای آن نظیر پلاسما، پلاکت، گلبول قرمز فشرده شده خدمت رسانی میکند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر با گسترش مراکز خون و آنکولوژی در کشور و افزایش مراکز جراحی قلب باز و جراحی پیوند اعضا به خصوص پیوند کلیه و کبد باید به طور اختصاصی به سازمان انتقال خون ایران نگاه ویژه داشت تا این سازمان بتواند در تأمین خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز این مراکز گامهای مؤثری بردارد و بیماران بستری در بیمارستانها دغدغه تأمین خون و فرآوردههای آن را نداشته باشند.
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