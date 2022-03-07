مردم برای تامین خون مورد نیاز بیماران مشارکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش یکشنبه‌های اهدای خون محله محور شهر تهران به محله شهرک نفت در منطقه یک تهران رسید.

در ادامه حضور اهالی محله‌های مختلف پایتخت برای اهدای خون، تیم سیار خونگیری در محله شهرک نفت مستقر شد و مدیرعامل سازمان انتقال خون نیز خون خود را برای نجات جان بیماران اهدا کرد.

۱۵۶ نفر از اهالی و ساکنین محله شهرک نفت به این تیم سیار خونگیری مراجعه کردند که از این تعداد، ۱۳۴ نفر موفق شدند برای نجات جان بیماران، خون خود را اهدا کنند.

مصطفی جمالی مدیرعامل سازمان انتقال خون بعد از اهدای خون و با تاکید بر حضور همیشگی مردم در صحنه‌های سخت، خاطرنشان کرد: خوشحالم که خداوند بزرگ این لطف را به من داشت تا در روز میلاد امام حسین (ع) بتوانم به نجات جان بیماران کمک کنم و امیدوارم مردم مهربان و ایثارگر کشورمان نیز در این روزها، اهدای خون را یک ضرورت بدانند تا با مشارکت بیشتر مردم، خون مورد نیاز مراکز درمانی و بیماران را تأمین کنیم.

وی افزود: طرح اهدای خون در یکشنبه‌های محله محور با هدف تسهیل در رفت و آمد داوطلبان اهدای خون اجرا شد و خوشبختانه آمار مشارکت مردم در محلات مختلف نشان دهنده موفقیت این طرح است و قطعاً این کار در سال آینده هم با مشارکت شهروندان دیگر محلات ادامه خواهد داشت.

بنابراین گزارش و در جمع اهداکنندگان خون محله شهرک نفت و کسانی که به این پویش یکشنبه‌های محله محور پیوستند، ۴۱ نفر برای اولین بار اهدای خون داشتند، ۳۳ نفر به صورت مستمر این کار ارزشمند را انجام داده و ۶۰ نفر هم در سال‌های قبل، اهدای خون را تجربه کرده بودند و همچنین در این میان، ۲۶ بانوی نوعدوست نیز موفق به انجام این کار نجات بخش شدند.

۴۲ اهداکننده خون در بازه سنی ۳۵ تا ۴۴ سال، بیشترین سهم مشارکت را داشتند و بعد از آن به ترتیب، ۳۰ اهداکننده خون در بازه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال، ۲۸ اهداکننده خون در بازه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال، ۲۲ اهداکننده خون بالای ۵۵ سال و ۱۲ اهداکننده خون در بازه سنی زیر ۲۴ سال به یاری بیماران نیازمند به خون آمدند.