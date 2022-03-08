دریافت 2 MB کد مطلب 5441842 https://mehrnews.com/xXgw2 ۱۷ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۳۲ کد مطلب 5441842 فیلم فرهنگ و اندیشه فیلم فرهنگ و اندیشه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۳۲ لحظهای زیبا از خدمت حاج قاسم به یک جانباز در این فیلم لحظهای زیبا از خدمت حاج قاسم به یک جانباز را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط کتاب «سرباز مکتب» منتشر شد/هفتاد مصاحبه و گزارش درباره سردار دلها زندگی با اسطورهها مانع ورود ما به مدرنیته است جزئیات اختتامیه نوزدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاعمقدس برچسبها قاسم سلیمانی جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس (جنگ تحمیلی)
نظر شما