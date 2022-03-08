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کد مطلب 5441842
  1. فیلم
  2. فرهنگ و اندیشه
۱۷ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۳۲

لحظه‌ای زیبا از خدمت حاج قاسم به یک جانباز

لحظه‌ای زیبا از خدمت حاج قاسم به یک جانباز

در این فیلم لحظه‌ای زیبا از خدمت حاج قاسم به یک جانباز را مشاهده می‌نمایید.

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    نظرات

    • تندیس IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
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      جانباز مورد نظر در فیلم بنام حاج ناصر توبئیها که سال 64 در عملیات والفجر 4 در منطقه مرزی شمالغرب در اثر اصابت ترکشهای متعدد به ناحیه جمجمه و نخاع جانباز قطع نخاع و در7دیماه سال92 با تحمل قریب به30 سال آثار وتبعات قطع نخاعی به شهادت رسیددر مقطعی ازدفاع مقدس معاون سپهبدشهیدحاج قاسم سلیمانی بود
    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
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      روح این مرد بزرگ شاد

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