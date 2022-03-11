بازگشت پرسپولیس به مسیر پیروزی با سوخت نفت و دو گل بازیکن خبرساز!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان در هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر شامگاه امروز جمعه در ورزشگاه بهنام محمود مسجدسلیمان برگزار شد که این دیدار با برتری ۲ بر یک سرخپوشان تهرانی همراه شد.

رضا اسدی (۹ و ۲۰) توانست دو گل تیمش را در نیمه اول به ثمر برساند. همچنین پیمان میری (۷۷) برای نفت مسجد سلیمان گلزنی کرد.

ترکیب متفاوت پرسپولیس برای شوک مثبت

شکست دو بر صفر پرسپولیس در هفته گذشته قابل صنعت نفت آبادان باعث شد تا یحیی گل محمدی با ترکیبی کاملا متفاوت نسبت به هفته‌های گذشته تیمش را در تقابل با شاگردان محمود فکری روانه میدان کرد.

ادامه اشتباهات تأثیرگذار و فردی حامد لک باعث نیمکت نشینی او در این دیدار شد تا احمد گوهری همچون بازی با مس رفسنجان فرصت حضور در چهارچوب دروازه پرسپولیس را پیدا کند.

تغییرات پرسپولیس در خطوط مختلف نیز ادامه داشت تا سید جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس که مشکلی برای بازی کردن نداشت نه تنها از ترکیب تیم خارج شود بلکه جایی در لیست ۱۸ نفره پرسپولیس هم نداشته باشد.

گل محمدی کمال کامیابی نیا را نیز از جمع بازیکنان اصلی خط زد تا رضا اسدی با دست شکسته خود در روز بازگشت میلاد سرلک به ترکیب وارد میدان شود.

عملکرد تأثیرگذار شیرزود تمیروف به عنوان بازیکن تعویضی در هفته گذشته باعث شد تا مهاجم تازه وارد ازبکستانی در این دیدار از ابتدا برای سرخپوشان بازی کند تا مهدی عبدی و حامد پاکدل از روی نیمکت بازی او را تماشا کنند.

ترکیب پرسپولیس در این دیدار به شرح زیر صورت گرفت:

احمد گوهری، علی نعمتی، وحدت هنانوف، رامین رضائیان، سعید آقایی، رضا اسدی، احسان پهلوان (۸۴ - مهدی عبدی)، مهدی ترابی (۷۲ - امید عالیشاه)، وحید امیری، میلاد سرلک (۷و۲ - کمال کامیابی نیا)،شیرزود تمیروف.

ترکیب نفت مسجد سلیمان نیز برای کسب امتیاز مقابل قهرمان پنج دوره متوالی رقابت‌های لیگ برتر اینگونه بود:

علی محسن زاده، علیرضا دغاغله، امین اسدی (۵۴ - پیمان میری)، میثم نقی‌زاده، حسن مرادی‌فر، محمد مهدی احمدی، محمد مشایخ، مجید عیدی، مسلم مجدمی، مهدی هاشمی نژاد، محمد خرم الحسینی.

پرسپولیس در دیدار با تیم پانزدهم جدول تسلط همیشگی خود به توپ و میدان را به رخ کشید تا سرخپوشان با استفاده از تمام فضای مستطیل سبز روی دروازه علی محسن زاده سنگربان مسجد سلیمانی‌ها فشار بیاورند.

نیمه اول؛ گل‌های مشابه بازیکن خرید گران‌قیمت پرسپولیس

دفاع پر تعداد نفت خیلی زود روی حملات دقایق ابتدایی پرسپولیس از هم گسیخت تا پرسپولیس با استفاده از کرنر مهدی ترابی و ضربه سر محکم رضا اسدی گل نخست را در دقیقه ۹ به ثمر برساند.

بازی یکطرفه پرسپولیس پس از گلزنی هم ادامه داشت تا این تیم گل دوم خود را مشابه گل نخست با سانتر مهدی ترابی از نقطه کرنر و ضربه سر رضا اسدی به ثمر برساند و این تیم خیلی زود با دو گل از حریف خود پیش بیفتد.

در ادامه شاگردان محمود فکری تلاش زیادی برای مالکیت توپ کردند و توانستند در برخی اوقات نیز موفق ظاهر شوند اما تنها موقعیت این تیم در دقیقه ۴۲ روی اشتباه وحدت هنانوف ایجاد شد اما هاشمی نژاد مهاجم میزبان نتوانست شوت خود را به سمت چارچوب گوهری بزند تا نیمه نخست با همان دو گل پرسپولیس به پایان برسد.

نیمه دوم؛ بازی محتاطانه پرسپولیس و جسارت مسجدسلیمان

محمود فکری در نیمه دوم بازی رو به جلوتری را نسبت به ۴۵ دقیقه ابتدایی به عنوان استراتژی اصلی میزبان تعیین کرد. همین امر باعث شد تا بازیکنان خط دفاعی نفت جلوتر بازی کنند و سرعت بالای مهاجمان مسجد سلیمان باعث آزار وحدت هنانوف و علی نعمتی در قلب دفاع پرسپولیس شود.

یحیی گل محمدی که نگران محرومیت بازیکنان تأثیر گذار خود همچون مهدی ترابی و میلاد سرلک شد آنها را در اواسط نیمه دوم از زمین مسابقه خارج کرد تا کامیابی نیا و امید عالیشاه برای این تیم بازی کنند.

تعویض‌های پرسپولیس با ادامه حملات میزبان همراه بود تا بالاخره این تیم در دقیقه ۷۷ روی فرار پیمان میری توانست یک گل خورده را جبران کند.

تلاش شاگردان محمود فکری برای گرفتن امتیاز از پرسپولیس ادامه داشت اما تجربه بالای سرخپوشان و مدیریت آنها روی توپ و میدان باعث شد تا این تیم سه امتیاز حساس را کسب کند و با روحیه‌ای مضاعف آماده نبرد با استقلال تهران در دربی ۹۸ پایتخت شود.

پرسپولیس با این پیروزی ۴۸ امتیازی شد تا همچنان در رتبه دوم جدول قرار بگیرد.