گل های مشابه برای برد یک نیمه ای پرسپولیس در مسجدسلیمان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۸ امروز میهمان نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه بهنام محمدی بود.

دیدار دو تیم در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال با پیروزی دو بر صفر سرخپوشان پایتخت در نیمه اول همراه بود.

رضا اسدی (۹ و ۲۰) توانست دو گل تیمش را در نیمه اول به ثمر برساند.

شکست دو بر صفر پرسپولیس در هفته گذشته قابل صنعت نفت آبادان باعث شد تا یحیی گل محمدی با ترکیبی کاملا متفاوت نسبت به هفته‌های گذشته تیمش را در تقابل با شاگردان محمود فکری روانه میدان کرد.

ادامه اشتباهات تأثیرگذار و فردی حامد لک باعث نیمکت نشینی او در این دیدار شد تا احمد گوهری همچون بازی با مس رفسنجان فرصت حضور در چهارچوب دروازه پرسپولیس را پیدا کند.

تغییرات پرسپولیس در خطوط مختلف نیز ادامه داشت تا سید جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس که مشکلی برای بازی کردن نداشت نه تنها از ترکیب تیم خارج شود بلکه جایی در لیست ۱۸ نفره پرسپولیس هم نداشته باشد.

گل محمدی کمال کامیابی نیا را نیز از جمع بازیکنان اصلی خط زد تا رضا اسدی با دست شکسته خود در روز بازگشت میلاد سرلک به ترکیب وارد میدان شود.

عملکرد تأثیرگذار شیرزود تمیروف به عنوان بازیکن تعویضی در هفته گذشته باعث شد تا مهاجم تازه وارد ازبکستانی در این دیدار از ابتدا برای سرخپوشان بازی کند تا مهدی عبدی و حامد پاکدل از روی نیمکت بازی او را تماشا کنند.

پرسپولیس در دیدار با تیم پانزدهم جدول تسلط همیشگی خود به توپ و میدان را به رخ کشید تا سرخپوشان با استفاده از تمام فضای مستطیل سبز روی دروازه علی محسن زاده سنگربان مسجد سلیمانی‌ها فشار بیاورند.

دفاع پر تعداد نفت خیلی زود روی حملات دقایق ابتدایی پرسپولیس از هم گسیخت تا پرسپولیس با استفاده از کرنر مهدی ترابی و ضربه سر محکم رضا اسدی گل نخست را در دقیقه ۹ به ثمر برساند.

بازی یکطرفه پرسپولیس پس از گلزنی هم ادامه داشت تا این تیم گل دوم خود را مشابه گل نخست با سانتر مهدی ترابی از نقطه کرنر و ضربه سر رضا اسدی به ثمر برساند و این تیم خیلی زود با دو گل از حریف خود پیش بیفتد.

در ادامه شاگردان محمود فکری تلاش زیادی برای مالکیت توپ کردند و توانستند در برخی اوقات نیز موفق ظاهر شوند اما تنها موقعیت این تیم در دقیقه ۴۲ روی اشتباه وحدت هنانوف ایجاد شد اما هاشمی نژاد مهاجم میزبان نتوانست شوت خود را به سمت چارچوب گوهری بزند تا نیمه نخست با همان دو گل پرسپولیس به پایان برسد.