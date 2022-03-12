موضوع کاهش تعهدات سهمیه مناطق محروم علوم پزشکی برعهده مجلس است

دکتر ابوالفضل باقری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضوع کاهش تعهدات افرادی که با استفاده از ظرفیت ۳۰ درصدی مناطق محروم که به صورت بومی در رشته‌های علوم پزشکی پذیرفته شده‌اند، گفت: این موضوع مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که بر اساس این ظرفیت در مناطق محروم پذیرفته شده‌اند تعهد داده‌اند که این افراد سه برابر مدت تحصیل در منطقه محروم باید بمانند. اما واقعیت این است که یک دانشجوی پزشکی ۷ سال تحصیل می‌کند و ۲۱ سال در منطقه محروم بماند، عملاً این فرد فرسوده می‌شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: این مسئله باعث شده است کسانی که اکنون قبول شده‌اند هم به هر دلیل به این تعهد تمکین نمی‌کنند. در یک بخش قانون آمده است که پس از گذراندن نیمی از تعهدات می‌توان برای تخصص اقدام کرد. بنابراین این میزان تعهد هم موجب عدم ارتقاء افراد می‌شود و هم اینکه زمان تعهد طولانی است.

وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه در تلاش هستند که بتوانند زمان تعهدات را تقلیل دهند و یکسری تسهیلاتی بدهند. اگر این قانون همچنان ادامه داشته باشد در آینده نزدیک کسی این سهمیه را انتخاب نمی‌کند.

باقری فرد اضافه کرد: موضوع چند جانبه است و باید همه جوانب آن را در نظر گرفت، بخصوص که ممکن است تا اندازه‌ای از عدالت آموزشی دور باشد ولی باید تمهیدات و تسهیلاتی دیده شود که هم افرادی که سهمیه منطقه محروم را انتخاب می‌کنند کمتر با مشکل مواجه شوند و هم از عدالت آموزشی دور نباشد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: با توجه به اینکه موضوع سهمیه مناطق محروم قانون مجلس است، باید از سوی مجلس تغییر کند.