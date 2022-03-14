واردات خودروی کارکرده، قیمت ها را می شکند/ بازار آرام است

سعید موتمنی در گفت و گو با مهر اظهار کرد: از ابتدای امسال بازار خودرو وضعیت آرامی داشته و در رکود بود اما این وضعیت از ابتدای اسفند ماه تشدید شد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه از برج ۹ سال ۹۹ به این سو تقاضا در بازار خودرو کاهش یافته و رکود داریم، گفت: هر چه تقاضا در یک سال گذشته در بازار داشتیم مصرفی بود و همچون گذشته کسی برای سرمایه گذاری وارد بازار نشده است.

موتمنی تصریح کرد: اختلاف قیمت کارخانه و بازار در سال ۹۷، ۵ تا ۸ درصد بود اما ازسال ۹۷ به دلیل شدت یافتن تحریم‌ها تولید و عرضه کم شد که موجب شد شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی بین کارخانه و بازار باشیم.

وی افزود: در حال حاضر خریدار در بازار بسیار کم است و فقط کسانی که احتیاج به خودرو دارند، در حال خرید هستند. علت این مساله نیز مربوط به نوسانات ارزی و انتظار خریداران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات و ریزش قیمت هاست.

موتمنی گفت: اسفند امسال نسبت به اسفند پارسال به دلیل عرضه کم خوردو، در خوردهای داخلی ۳۰ تا ۳۵ و خودروهای مونتاژ ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتیم. اگر عرضه خودرو افزایش می‌یافت فاصله قیمت کارخانه و بازار باید کمتر می‌شد.

وی تصریح کرد: البته با توجه به کاهش نرخ دلار قیمت خودرو در ۱۰ روز گذشته ریزشی شده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در مورد آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، گفت: قطعاً در صورتی که واردات انجام شود و تولید افزایش یابد اختلاف قیمت کم می‌شود. در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی در بازار بسیار بالاست و در صورت آزادسازی واردات قیمت‌ها می شکند.

وی اظهار کرد: در خودروهای ارزان قیمت هم کاهش قیمت خواهیم داشت البته باید یا تولید و عرضه افزایش یابد یا خودروی کارکرده ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری وارد بازار شود؛ تأثیر این اقدام را در قیمت تمام محصولات خودرویی در بازار خواهیم دید.

موتمنی افزود: البته باید توجه شود که اگر ۱۰۰ هزار خودرو وارد شود، به شرط تأمین نیاز بازار، ریزش قیمت خودرو با سرعت بالا شروع می‌شود اما نیاز بازار با این ۱۰۰ هزار دستگاه تأمین نشد باید اجازه واردات بیشتری بدهند یا اینکه خودروساز داخلی عرضه را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: نیاز بازار بین یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو است؛ قبل از سال ۹۷ بالای یک میلیون خودرو وارد بازار می‌شد اما بعد از آن عرضه خودرو بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه بود که منجر به ایجاد فاصله قیمتی نجومی بین کارخانه و بازار شد.

در جدول زیر میانگین قیمت خودروهای پر تیراژ در بازار قابل ملاحظه است.