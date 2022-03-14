ورود ۲.۲ میلیون دوز واکسن آسترازنکای اهدایی آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی اظهار کرد: شب گذشته یک محموله یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۶۰۰ دوزی واکسن آسترازنکای اهدایی آلمان با پرواز لوفت هانزا به فرودگاه امام (ره) وارد شد که با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت بهداشت و نهادهای مرتبط به صورت حمل یکسره توسط اداره کل گمرک فرودگاه امام (ره) ترخیص شد.

سخنگوی گمرک ایران افزود: امشب هم محموله ۷۷۷ هزار و ۹۰۰ دوزی اهدایی آلمان وارد کشور می‌شود.

وی ادامه داد: با ورود این دو محموله که جمع آن به ۲ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۹۰۰ دوز واکسن آسترازنکا می‌رسد، مجموع واکسن‌های وارده آسترازنکا به کشور بدون احتساب محموله مرجوعی ۸۲۰ هزار دوزی به ۱۸ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۱۱۰ دوز می‌رسد.

سخنگوی گمرک ایران در خصوص واکسن‌های وارده به کشور گفت: با واکسینه شدن اکثر مردم و تولید مناسب داخلی، واردات تجاری واکسن در حال حاضر متوقف شده و واکسن‌هایی که در ماه‌های اخیر وارد شده عمدتاً اهدایی هستند.

وی اظهار کرد: جمع کل واکسن‌های وارده به کشور از ابتدای بهمن سال ۹۹ تا امشب به ۱۵۸ میلیون و ۵۶ هزار و ۸۰۸ دوز رسیده است.