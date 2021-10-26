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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۵۴

مجموع واکسن‌های وارداتی از ۱۳۲ میلیون دوز گذشت؛

۶ میلیون دوز واکسن چینی بامداد امروز وارد فرودگاه امام شد

۶ میلیون دوز واکسن چینی بامداد امروز وارد فرودگاه امام شد

محموله ۶ میلیون دوزی سینوفارم بامداد امروز وارد فرودگاه امام خمینی (ره) شد و به این ترتیب مجموع واکسن‌های وارداتی کشور از ۱۳۲ میلیون دوز گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ۶ میلیون دوز واکسن چینی سینوفارم بامداد امروز با ناوگان ماهان وارد فرودگاه امام خمینی (ره) و با حضور نماینده گمرک و انجام ترخیص در محل و حمل یکسره، بلافاصله تحویل وزارت بهداشت شد.

جمعیت هلال احمر سفارش دهنده این محموله میلیون دوزی واکسن چینی بود.

۶ میلیون دوز واکسن چینی بامداد امروز وارد فرودگاه امام شد

گفتنی است با واردات محموله ۶ میلیون دوزی بامداد امروز، مجموع واکسن‌های وارداتی کشور از ۱۳۲ میلیون دوز گذشت.

۱۰۰ میلیون دوز از این مجموعه واکسن‌های وارداتی با ثبت سفارش واردات جمعیت هلال احمر و ۱۱۱ میلیون دوز از واکسن‌ها، سینوفارم بوده است.

کد مطلب 5336212

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