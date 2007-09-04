لیگ والیبال بانوان قرعه کشی شد

به گزارش خبرنگارمهر، مراسم قرعه کشی و گروه بندی این مسابقات امروز برگزار شد که نتیجه آن تشکیل دو گروه 6 تیمی بود.

براین اساس در گروه " الف" تیم های پتروشیمی ، دانشگاه آزاداسلامی و هما( تهران ) هیئت والیبال سمنان، مرصاد شیراز و فولاد مبارکه اصفهان قرار گرفتند. ضمن اینکه تیم های راه آهن و برق ( تهران) هیئت والیبال هرمزگان ،هیئت والیبال قزوین ، هیئت والیبال گیلان و ذوب آهن اصفهان نیز دیدارهای خود را در قالب گروه " ب " انجام می دهند.

تیم های حاضر به صورت رفت و برگشت بازیهای خود را انجام می دهند تا درنهایت چهره تیم های برتر مشخص شود.

سال گذشته ذوب آهن اصفهان ، هما و برق تهران به ترتیب عنوان های اول تا سوم مسابقات لیگ برتر بانوان در رشته والیبال را به خود اختصاص داده بودند.