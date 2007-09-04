  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۳۲

لیگ والیبال بانوان قرعه کشی شد

رقابت های لیگ برتر والیبال بانوان از 26 مهر با شرکت 12 تیم شروع می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، مراسم قرعه کشی و گروه بندی این مسابقات امروز برگزار شد که نتیجه آن تشکیل دو گروه 6 تیمی بود.

براین اساس در گروه " الف" تیم های پتروشیمی ، دانشگاه آزاداسلامی و هما( تهران ) هیئت والیبال سمنان، مرصاد شیراز و فولاد مبارکه اصفهان قرار گرفتند. ضمن اینکه تیم های راه آهن و برق ( تهران) هیئت والیبال هرمزگان ،هیئت والیبال قزوین ، هیئت والیبال  گیلان و ذوب آهن اصفهان نیز دیدارهای خود را در قالب گروه " ب " انجام می دهند.

تیم های حاضر به صورت رفت و برگشت بازیهای خود را انجام می دهند تا درنهایت چهره تیم های برتر مشخص شود.

سال گذشته ذوب آهن اصفهان ، هما و برق تهران به ترتیب عنوان های اول تا سوم مسابقات لیگ برتر بانوان در رشته والیبال را به خود اختصاص داده بودند.

کد مطلب 546105

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها