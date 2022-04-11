‌خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: بعد از حدود ۲۵ ماه دوباره صدای زنگ مدارس طنین انداز شده و میلیون‌ها دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی رهسپار کلاس‌های درس شده‌اند.

با فروکش کردن زنجیره شیوع کرونا و افزایش میزان واکسیناسیون در بین دانش آموزان، وزارت آموزش و پرورش براساس مصوبه ستاد ملی کرونا مکلف شد تا بستر آموزش حضوری دانش آموزان را در مراکز آموزشی مهیا و بار دیگر کلاس‌های درس را برگزار کند.

هرچند کاستی‌ها و تبعات استمرار کلاس‌های آموزشی در فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست و همگان بر ضرورت گشایش دوباره مدارس تأکید دارند اما انتخاب بازه زمانی فعلی یعنی درست پس از تعطیلات نوروزی و برگشت مسافران به شهرهای خود، دل نگرانی‌هایی را بین خانواده‌ها به وجود آورده است.

با توجه به قدرت سرایت بالای ویروس امیکرون و احتمال اوج‌گیری مجدد این بیماری و ثبت پیک جدید، خانواده‌ها دغدغه‌های بسیاری در این خصوص دارند.

به زعم کارشناسان انتخاب بازه زمانی فعلی برای فعالیت دوباره مدارس بازه پر ریسکی است. گرمای هوا و ضرورت استفاده از تجهیزات سرمایشی احتمال شیوع مجدد بیماری در کلاس‌های درس را محتمل کرده است، مضافاً اینکه براساس اعلامیه وزارت آموزش و پرورش مقرر است تا همه دانش آموزان در کلاس‌های درس حاضر شده در حالی که در دوره‌های قبلی برخی از ملاحظات مانند گنجایش کلاس درس و حضور شیفتی دانش آموزان در نظر گرفته شده بود.

با توجه به اینکه کلاس‌ها درس به ویژه مدارس و مراکز دولتی تراکم بالای دانش آموز (حدود ۳۰ الی ۴۰ نفر) داشته این موضوع اجرای شیوه نامه‌های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را سخت می‌کند. ساعت طولانی حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس هم مزید بر علت شده و نگرانی‌های خانواده‌ها را افزایش داده است.

همه این مباحث گویای این نکته است که انتخاب زمان فعلی برای بازگشایی کلاس درس زمان مناسبی نیست در صورتی که می‌شد با خوش سلیقگی و گذشت دو هفته بعد از تعطیلات عید و یا پایان ماه رمضان، این عمل اتفاق می‌افتاد.

شهر قرمز نداریم

براساس گفته‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم اکنون تمام ۱۴ شهرستان استان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد.

سعید گل فیروزی افزود: در حال حاضر ۱۷۵ بیمار در مراکز درمانی گلستان بستری بوده که از این تعداد ۴۹ نفر در آی سی یو تحت مراقبت و ۲۷ بیمار هم به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند.

وی بیان کرد: تلاش می‌کنیم تا انتهای سال تحصیلی جاری واکسیناسیون گروه‌های سنی پنج تا ۱۱ سال که در حال حاضر ۲۱ درصد است را به بالای ۴۰ درصد رسانده و واکسیناسیون گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال هم به بیش از ۹۵ درصد ارتقا یابد.

زیرساخت مدارس آماده نیست

پدر یکی از دانش‌آموزان گرگانی در خصوص بازگشایی مدارس به خبرنگار مهر گفت: بازگشایی مدارس لازم بوده اما به شرطی که مدارس از زیرساخت‌ها و امکانات خوبی برخوردار بودند.

علی اکبر رضایی افزود: در تعطیلات بیشتر خانواده‌ها به مسافرت و یا به دیدن اقوام خود رفتند و پروتکل‌ها کمتر رعایت شده است لذا باید فاصله زمانی بیشتری را از تعطیلات عید تا بازگشایی مدارس شاهد بودیم.

وی با اشاره به شرایط کرونا، گفت: اگر یک دانش‌آموز ناقل باشد کل کلاس و البته مدرسه گرفتار خواهد شد پس رعایت فاصله گذاری ها و شیوه نامه‌ها ضرورت دارد که این امر در یک کلاس ۴۰ نفره رعایت نمی‌شود.

رضایی بیان کرد: سیستم تهویه در همه مدارس مناسب نیست و این موضوع باید مورد توجه باشد و اگر قرار باشد همه دانش‌آموزان سر کلاس درس باشند، واقعاً باید فکری کرد.

اگر یک دانش آموز مبتلا باشد کل کلاس را درگیر می‌کند وی عنوان کرد: بسیاری از دانش‌آموزان هم دوز سوم واکسن را تزریق نکرده و با توجه به اینکه واکسیناسیون یک دوره ایمنی محدود ایجاد می‌کند امکان دارد که دوزهای اول و دوم تزریقی بلااثر شده باشد و این موضوع احتمال شیوع مجدد کرونا را افزایش می‌دهد.

رضایی با اشاره به فضای کوچک کلاس و تراکم بالای دانش آموزان، اضافه کرد: بهتر آن بود که کلاس‌های درس به صورت شیفتی و نوبتی برگزار می‌شد تا احتمال خطر پیک مجدد هم کاهش می‌یافت.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن ماه رمضان، گفت: بسیاری از دانش‌آموزان در این ایام روزه دارند و ضرورت زدن ماسک روزه داری را برای آنها در شرایط کرونا سخت می‌کند.

حضور ۹۵ درصد دانش آموزان در مدارس

برای اطلاع از نحوه حضور دانش آموزان و چگونگی رعایت پروتکل هل با مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفتگو کردیم، سیدرضا نظری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از زمان حضوری شدن مدارس در گلستان استقبال خوبی از آن شد و با اعتمادسازی که از طرف آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌ها شکل گرفته بود، دانش آموزان در مدارس حاضر شدند.

وی افزود: در روز اول بازگشایی مدارس ۸۷ درصد دانش‌آموزان در مدارس حاضر شده و هم اکنون این عدد به بیش از ۹۵ درصد رسیده است.

وی بیان کرد: الباقی دانش آموزان به دلیل مبتلا شدن به بیماری کرونا یا بیماری‌های زمینه‌ای در مدارس حاضر نشده که دستورالعمل‌های جدایی برای آنها وجود دارد.

نظری تاکید کرد: نکته اساسی حساسیت نظام تعلیم و تربیت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

وی اضافه کرد: سرانه بهداشتی خوبی به مدارس استان تزریق شد که ملزومات بهداشتی تهیه کنند و بر این موضوع هم نظارت می‌کنیم.

نظری توضیح داد: از زمان بازگشایی مدارس تیم‌های نظارتی به مراکز آموزشی فرستاده شده تا هم بر رعایت شیوه نامه‌ها نظارت کرده و هم حضور دانش‌آموزان را پایش کنند و این نظارت‌ها همچنان ادامه دارد تا مشکلی برای دانش‌آموزان ایجاد نشود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان بیان کرد: تاکنون مشکلی در گلستان برای دانش آموزان و کادر فرهنگی اتفاق نیفتاده و از همراهی خانواده‌ها در این امر تشکر می‌کنیم.

وی عنوان کرد: اعتقاد ما این است که رشد تحصیلی در کلاس‌های درس اتفاق می‌افتد لذا همه باید کمک کرده تا این روند آموزشی استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به تراکم دانش آموزان در مدارس دولتی، افزود: برای ما فاصله ایمن مطرح است که مدارس این فاصله را رعایت می‌کنند و درها و پنجره‌ها باز بوده تا مشکلی ایجاد نشود.

طبق گفته نظری ۸۴ درصد دانش‌آموزان و ۹۹ درصد معلمان واکسن تزریق کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یقیناً بسیاری از خانواده‌ها از بازگشایی دوباره مدارس و آغاز آموزش‌های حضوری در کلاس‌های درس خشنود هستند اما باید نگرانی و دغدغه آنها در خصوص حفظ سلامت دانش آموزان به طور جدی مدنظر مسئولان آموزش و پرورش باشد.